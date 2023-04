Signos: confira seu horóscopo deste domingo (16)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Preza a família acima de tudo. Gosta das coisas bem feitas, pular etapas está fora dos seus planos. A alegria será sua marca registrada. Os trabalhos ligados ao grande público exercerão grande fascínio. É perspicaz, companheiro e motivador.

Alerta

Os piscianos passam o domingo no alerta e o dia pede calma e rotina. Procure ter uma conversa tranquila com seu par afetivo e família. Não exagere na alimentação ou bebidas. Fuja de aglomerações, um retiro seria o ideal hoje.

Áries - O ariano é uma pessoa cheia de energia e entusiasmo. Pioneiro e aventureiro, lhe encantam as metas, a liberdade e as ideias novas. Os arianos gostam de liderar e preferem dar instruções a recebê-las.

Touro - Costuma ser prático, decidido e ter uma grande força de vontade. São estáveis e conservadores, e seguirão de forma leal um líder no que têm confiança. São muito respeitosos com as leis e as regras.

Gêmeos - É o signo dos irmãos idênticos e, como tal, seu caráter é duplo. Por um lado é versátil, mas pelo outro pode não ser sincero. Costumam ter elegância e cometer os erros dos jovens.

Câncer - Seu caráter é o menos claro de todos os signos. São conservadores e buscam a segurança do lar. De fato, para os homens o lar é como um refúgio para onde ir quando o estresse do trabalho é demasiado.

Leão - É o signo mais dominador do zodíaco. Também é criativo e extrovertido. São os reis entre os humanos, assim como os leões são os reis no reino animal. Têm ambição, força, valentia e independência.

Virgem - O único signo representado por uma mulher. Caracterizado por sua precisão, sua atitude reservada e às vezes tem até obsessão com a limpeza. Costumam ser observadores, e pacientes.

Libra - Está entre os mais civilizados do zodíaco. Têm encanto, elegância, bom gosto, são amáveis e pacíficos. Gostam da beleza e da harmonia, e são capazes de serem imparciais ante os conflitos.

Escorpião - É intenso, com uma energia emocional única. Ainda que possam parecer calmos, têm uma agressividade e magnetismo escondidos internamente. São afáveis, sociáveis, reservados e corteses.

Sagitário - É um dos signos mais positivos. São versáteis e lhes encanta a aventura e o desconhecido. Têm a mente aberta para novas ideias e experiências e mantêm uma atitude otimista.

Capricórnio - É um dos signos mais seguros e calmos. São trabalhadores, e dispostos a persistir para conquistar seu objetivo. Muitas vezes têm o papel de terminar um projeto iniciado por outro signo mais pioneiro.

Aquário - É humano, sincero, refinado e idealista. Sabe ser perseverante e expressar-se com razão, moderação e, às vezes, com humor. São inteligentes, claros e lógicos. Muitos são imaginativos e psíquicos.

Peixes - Têm uma personalidade calma, paciente e amável. São sensíveis aos sentimentos dos outros e respondem com simpatia e tato ao sofrimento dos demais. São queridos por todos porque têm um caráter afável.

