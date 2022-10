Signos: confira seu horóscopo deste domingo (16)

Da Redação

Os cancerianos passam o domingo no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muita energia. Alcançará lugar de destaque no mundo profissional. A comunicação e versatilidade são pontos fortes desse nativo. Gosta das aventuras, viagens e tudo o que trouxer novas experiências. Audacioso, dinâmico e eficiente.

Alerta

Áries – Seu temperamento difícil e forte impulsividade podem criar uma tendência a encontrar muitos obstáculos no trabalho e no setor familiar. Seu ponto positivo é que sabe contornar as situações e, perdoa as falhas dos outros.

Touro – O apego ao lado material e as influências do plano amoroso e profissional são as duas coisas que podem trazer problemas. Para viver melhor tente dar mais valor ao lado espiritual e aos problemas das outras pessoas.

Gêmeos - Um dos grandes obstáculos que enfrenta, sem dúvida é a inconstância. Mas tem outra coisa que também pode atrapalhar: a mania de achar problemas onde eles não existem. Você precisa ser mais prático e decisivo.

Câncer – Costuma sonhar demais e, além disso, é muito indeciso e isso dificulta a solução dos seus problemas. Não confie cegamente em tudo e em todos e tente dar mais opinião, participar mais de tudo.

Leão – Seus maiores obstáculos são o orgulho e a ambição. Você costuma exigir de todos, poderão surgir problemas também com relação à família, portanto, procure fazer mais e cobrar menos dos outros.

Virgem – Seu lado exigente e super organizado pode trazer conflitos no casamento e profissionalmente. Além disso, a tendência é se meter em relacionamentos complicados. Tente ser mais flexível e menos autoritário.

Libra – O grande amor que você deposita em tudo o que faz ou tem, pode colocar alguns obstáculos em sua vida. Não é indicado se jogar muito de cabeça no amor e no trabalho. Seu lado emocional pode afetar a sua saúde.

Escorpião – A insegurança que costuma sentir, principalmente em relação ao amor e ao trabalho podem criar dificuldades em sua vida. Convém liberar mais as emoções, mas também controlar o ciúme, que pode ser exagerado.

Sagitário – Por confiar demais nas pessoas e ter uma bondade exagerada, a tendência é comprar os problemas dos outros. Deve ter mais cuidado com as palavras e não falar tudo o que pensar.

Capricórnio – Duas coisas: seriedade e não saber expressar direito suas emoções, são seus maiores obstáculos. Deve dar menos valor às coisas materiais e procurar viver mais, buscando prazer nas mínimas coisas da vida.

Aquário – Ter os olhos voltados sempre para o futuro, fazendo projetos mirabolantes e se esquecendo do presente pode ser um grande obstáculo. Procure ser mais aberto e menos inconstante que viverá melhor.

Peixes – O excesso de companheirismo, a anulação, às vezes, da sua personalidade para agradar e a camaradagem exagerada pode trazer sérias dificuldades. É preciso ter um pouco mais cautela com as amizades.

