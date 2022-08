Signos: confira seu horóscopo deste domingo (14)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Não será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas à sua volta. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

O domingo começa desfavorável para os piscianos, que ficam nesta fase desfavorável até às 17h44. Os astros pedem rotina enquanto durar este período. Após esse horário os cuidados serão dos arianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Sua personalidade complexa e a insegurança podem assustar a pessoa que deseja conquistar. Seja mais confiante e deixe o romantismo falar alto. Não tenha medo de declarar o seu amor.

Touro – Um bom começo para ser irresistível é derreter esse gelo e mostrar-se mais ardente. Não tenha medo de se envolver e seja atenciosa com seu amado. O excesso de tranqüilidade pode afastá-lo.

Gêmeos – A criatividade e versatilidade são características marcantes de sua personalidade, aproveite-as para quebrar a rotina do seu romance. Invente passeios ou crie novas maneiras de demonstrar seu amor.

Câncer – A sensibilidade em pessoa, assim é você. Tímido e romântico, sonha em encontrar o verdadeiro amor. E, quando encontra, ama com muita intensidade. É ardente e não poupa carinhos.

Leão – Brilhar é sempre bom, mas o seu brilho, às vezes ofusca do seu parceiro (a) que está do seu lado. E, isso pode não ser bom para o romance. Procure deixar a vaidade de lado e se mostrar mais humilde.

Virgem – Essa sua mania de organização assusta qualquer um. Que tal ser mais flexível quando o assunto é conquista? Brigar toda vez que ele deixar um objeto fora do lugar pode desgastar o relacionamento.

Libra – É um autêntico amante à moda antiga. Adora distribuir carinhos e palavras doces. Mas, também, quer recebê-los. E se isso não acontece, magoa-se. Nem todo mundo é tão romântico quanto você.

Escorpião – Não precisa utilizar artimanhas para conquistar quem deseja, pois é um sedutor. Um olhar ou um gesto já é suficiente para fazer alguém se apaixonar por você. Mas, cuidado com seu excesso de ciúme.

Sagitário – Quando quer alguma coisa, dificilmente não consegue. Isso por que não tem medo de dizer o que pensa e a sinceridade é o seu forte. Isso é meio caminho andado para obter a vitória na sedução.

Capricórnio – Sua tranquilidade e paciência na hora da conquista podem fazer com que perca o bonde. Deixe a timidez de lado e aja com determinação. Mesmo sem ter certeza atire-se com tudo nessa empreitada.

Aquário – Liberdade, esta é a palavra para descrever o seu jeito de amar. Quando ama, dificilmente demonstra ciúme. Ardente, consegue encantar com suas idéias inovadoras e seus toques sensuais.

Peixes – Esse seu jeito delicado e frágil encanta. Não há quem resista à tentação de proteger. Mas, fique atento, tudo o que é muito frágil pode quebrar. E mostrar-se decidido e ousado não faz mal a ninguém.

