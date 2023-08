Signos: confira seu horóscopo deste domingo (13)

Os cancerianos passam o domingo no alerta

Quem nasceu hoje

Está sempre em busca de novos caminhos, tanto na vida profissional como pessoal. Movido pela vontade de fazer as coisas da melhor maneira possível, alcançará sucesso em todas as suas investidas. Criativo, impetuoso e inteligente.

Alerta

Os cancerianos passam o domingo no alerta e a indicação é de rotina. Procure descansar para repor as energias gastas durante a semana. No amor, fique longe de brigas. Ambientes agitados devem ser evitados. Viagens neutras.

Áries – este nativo tende a ser um excelente pai para uma criança extrovertida e desinibida, pois tudo fará para encorajar a independência de seu filho, permitindo que ele realize as mais diversas experiências.

Touro – O pai taurino é dependente e estável, valorizando a família e a ideia de continuidade que a presença dos filhos provoca. De fato, não será uma surpresa manter uma união infeliz por causa das crianças.

Gêmeos – O pai deste signo participa das aventuras dos filhos com entusiasmo e normalmente adiantam suas tarefas de casa para poder brincar com as crianças. São os organizadores de passeios a lugares agradáveis.

Câncer – Estes nativos são paternais por natureza, e não é incomum um pai deste signo partilhar a tarefa de alimentar os filhos, além de trabalhar muito para dar um bom padrão de vida a sua família.

Leão – Por tradição, o leão é o rei dos animais, e a autoridade dos pais leoninos é incorporada à imagem de um verdadeiro rei. Os pais deste signo podem representar um padrão altivo e imponente para os filhos.

Virgem – Esses pais estão sempre preocupados com a rotina de seus filhos, querem que ela seja organizada, e o mínimo desvio da norma, que nesse caso pode significar um simples resfriado, os aborrece profundamente.

Libra – os pais deste signo valorizam sobretudo a aparência física, e procuram deixar suas crianças sempre bem vestidas, gastando tempo e dinheiro nessa tarefa e na de ensinar aos filhos um bom comportamento.

Escorpião – Sua aparência calma e imperturbável mascara a forma como ele trata seus filhos. Na verdade, o que existe, ás vezes, é um bem disfarçado relacionamento envolvendo sentimentos intensos.

Sagitário – O grande prazer do pai deste signo é proporcionar a seus filhos um lar muito estimulante, com filmes, livros, jogos e brinquedos, encorajando-os ao mundo da aventura e a independência.

Capricórnio – Estes nativos parecem ser pessoas muito bem preparadas para assumir responsabilidade e encaram as obrigações paternas com muita seriedade. Porém, valorizam uma criação mais materialista.

Aquário – Este pai discutirá tudo com os filhos, mas nunca mudará sua própria opinião, o que ás vezes parece estranho. Encorajam a livre expressão, mas são estranhamente sensíveis e não toleram as menores críticas.

Peixes – É um dos signos mais emotivos do Zodíaco, e os piscianos como pais são sensíveis e atentos a todas as necessidades dos filhos, contanto que a criança fale a mesma linguagem que eles, é claro.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

