Signos: confira seu horóscopo deste domingo (13)
Quem nasceu nesta data é dono de uma personalidade marcante
QUEM NASCEU HOJE
É dono de uma personalidade marcante. Gosta de estar no comando e não teme o desconhecido. As modificações que fizer, devem vir acompanhadas de um planejamento muito grande. Terá um magnetismo muito forte com o sexo oposto.
ALERTA DO DIA
Os librianos passam o domingo no alerta, e os astros indicam a rotina como o melhor caminho. Não discuta com seu par afetivo por pequenas coisas. Evite criticar as pessoas à sua volta. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
A energia intensa e fogosa torna-se um peso quando suprimida, e, por isso, será importante empregá-la de uma forma construtiva. Você tem muita força e energia, mas deve manter tudo isso sob controle.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
O nativos deste signo é muito teimoso, e deveria tentar combater esta tendência. Você deve procurar também não se apegar demais à rotina e acabar sendo escravo de seus próprios hábitos.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Um defeito tipicamente das pessoas que nascem sob este signo, que poderá retardar o seu progresso, é a impaciência. Esta característica geralmente caminha junto com o seu temor pelo tédio.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
O senso de humor é um tanto ríspido, e às vezes pode magoar os outros muito mais do que era pretendido. Por outro lado são vulneráveis às agressões que sofrem, e podem se ofender facilmente.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
A pessoa nascida neste signo precisa de elogios, mais do que a maior parte dos tipos do Zodíaco. Quanto mais elogios, maior o rendimento e mais alto o padrão de trabalho.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
É importante para o virginiano decidir se quer trabalhar em contato com o público ou atuar por detrás dos bastidores. Muitas pessoas trabalharão em meios de comunicação e darão excelentes jornalistas.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
A necessidade de harmonia na vida de um libriano é tão vital quanto sua necessidade de relações pessoais significativas. Para ele, a palavra “paz a qualquer preço” tem um sentido profundo e verdadeiro.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Não existe nada de vago ou de indiferente no escorpiano. Tudo está muito bem delineado. Isso aparece no prazer pela comida e pela vida boa, pois comem e gastam bem e também em diversões.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
O nativos deste signo é um tanto à vontade e, em algumas vezes, pode ocorrer uma exibição de displicência que, para pessoas mais formais, parecerá desconcertante.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
A comida para o capricorniano deverá ser saudável e pura: ele tende a gostar de vegetais mais do que a maioria das pessoas. Gosta também de assados, cozidos e sopas com muita proteína.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Um dos traços mais cativantes é sua amabilidade. Peça ajuda a um deles e você a terá, não porque ele está emocionalmente motivado para ajudá-lo, mas porque para ele é natural ajudar os outros.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
geralmente tem um potencial maior do que acredita ter. Um deles é uma forte via criativa, seja ela expressa na pintura, na dança, na patinação ou em qualquer outra manifestação a que se dediquem.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.