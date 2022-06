Signos: confira seu horóscopo deste domingo (12)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Sua personalidade será marcante, graças ao magnetismo pessoal que vai transmitir. Uma profissão liberal é o mais indicado para você. Receberá o reconhecimento por seus atos de caridade. Vigoroso, inteligente e leal.

Alerta

Os nativos de escorpião ficam no alerta até às 19h33, e a rotina é indicada durante esse período. Evite entrar em confronto com seu par afetivo. Não descuide do seu sistema nervoso. Após esse horário os cuidados serão dos sagitarianos.

Áries – Afetivamente os arianos são conquistadores e calorosos, mas podem ser insensíveis às necessidades dos outros. Apaixonam-se intensamente, mas tem dificuldade para manter a relação.

Touro – Tem senso prático, é bastante esforçado e realizador. Muito espontâneo, tem paixão absoluta por tudo o que faz. Tem uma capacidade incrível de preservar as metas que traça, e termina sempre por atingi-las.

Gêmeos – Falar da intimidade os amedronta e ficam inertes diante das exigências emocionais. Não gostam de se sentir presos a nenhuma pessoa ou lugar, e tendem a ser volúveis e superficiais.

Câncer – A vida afetiva do canceriano está vinculada à segurança e à confiança. Prefere compartilhar seus momentos a dois no aconchego do lar. Tende a lealdade e a estabilidade.

Leão – Quando estão amando, são generosos, demonstrativos, cobrem a pessoa amada de atenções e declarações. Mas quem quiser estar ao lado de uma pessoa de Leão, precisa aceitar ficar num segundo plano.

Virgem – Seu lado afetivo é agitado, com novos romances que acontecerão de maneira inesperada. Não se deixe iludir com a primeira impressão. Essa ebulição se alternará com períodos de tranquilidade emocional.

Libra – Tem uma vida social intensa, e cativa a todos com seu charme, sedução e sorriso de ternura. Deve se ligar para não se anular em função dos outros. Deve aprender com seu oposto Áries a ser mais impetuoso.

Escorpião – Os escorpianos são fortemente ligados ao princípio do desejo e do impulso sexual, há uma tremenda força por traz de seus envolvimentos românticos. Anseiam por uma profunda e também íntima união.

Sagitário – O sagitariano tende a ser insensível, pois como busca o distante não observa quem está mais próximo. Para um relacionamento saudável precisam de aventura, novidade e dinamismo.

Capricórnio – Os capricornianos têm grande respeito e responsabilidade pelos laços afetivos e familiares. Quando envolvidos emocionalmente tendem a ser leais e sinceros. Mas é muito difícil renderem-se às emoções.

Aquário – Tem dificuldade nos relacionamentos íntimos e afetivos, pois preferem estar na companhia de muitas pessoas. Por serem individualistas e amantes da liberdade não suportam um relacionamento muito intenso.

Peixes – Os piscianos são muito românticos, afetivos e carinhosos. Como vivem num mundo de sonhos e fantasias tendem a idealizar o amor, e tem dificuldade para lidar com o cotidiano da relação.