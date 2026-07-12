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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (12)

Quem nasceu nesta data é leal, vigoroso e competente

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.07.2026, 06:05:42 Editado em 10.07.2026, 13:59:38
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Signos: confira seu horóscopo deste domingo (12)
Autor Os geminianos ficam no alerta até às 19h48 - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Conseguirá sucesso em carreiras em que necessite comando. Sabe como tirar o máximo das pessoas à sua volta. A garra e criatividade são os pontos fortes desse nativo. Será muito feliz na vida a dois e familiar. É leal, vigoroso e competente.

ALERTA DO DIA

Os geminianos ficam no alerta até às 19h48, e a rotina deve ser sua aliada enquanto durar esta fase desfavorável. Não deixe a desconfiança atrapalhar o relacionamento com as pessoas à sua volta. Após esse horário os cuidado serão dos cancerianos.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O ariano geralmente não se dá bem com trabalhos rotineiros e repetitivos, com pouco ou nenhuma chance de promoção ou progresso. É claro que sempre existem exceções à regra.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O talento para negócios e finanças é notável em Touro, e o fator segurança geralmente terá seu peso na hora de escolher a profissão. Por exemplo é comum encontrá-los trabalhando em grandes companhias estáveis.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O geminiano tem um talento especial para vendas, e pode se tornar excelente representante comercial. Ele geralmente se sente muito bem rodando por conta da companhia e fazendo visitas regulares a clientes.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Gosta de prestar serviço para a comunidade, e encontra segurança na expressão desta dedicação. Isto o faz sentir-se bem, além de realizado, pois saberá que o contentamento dos outros será um resultado de seus esforços.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A sociedade precisa daqueles que brilham sob as luzes de um refletor, bem como daqueles que preferem desempenhar um papel mais apagado. O leonino é encontrado em todos os setores da vida.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Logo que um virginiano recebe instruções precisas, sobre o trabalho, ele põe mãos à obra e todos, do gerente à servente, podem ficar tranquilos, pois ele estará sempre presente e sempre eficiente.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

O libriano dá o melhor de si quando trabalha junto de outras pessoas, pois aprecia as atmosferas em que a responsabilidade é partilhada e as decisões são tomadas em conjunto.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O escorpiano trabalha bem em firmas altamente competitivas, nas quais possa chegar a uma boa posição. Gosta de conseguir o melhor negócio para suas companhias em qualquer transação.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É o planejador de esquemas amplos, capazes de tratar com situações gerais, bem ao contrário, por exemplo, daquelas pessoas muito capacitadas a decidir em que ordem os parágrafos de um relatório será melhor colocado.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O capricorniano é leal e a tradição é muito importante para ele, mas, algumas vezes, essas qualidades vão forçá-lo a ficar num nível modesto por razões familiares, ao invés de triunfar em uma carreira, como gostariam.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O aquariano deve se dedicar ao planejamento do trabalho, para que seja feito de maneira mais rápida, eficiente e interessante. Se por exemplo, estiver trabalhando na seção de montagem de uma fábrica isto será o ideal.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O trabalho pode exigir do pisciano, sacrifícios e ele poderá deixar de lado a ideia de um casamento só por causa de sua carreira. Isto poderá acontecer como exemplo, como artista ou o viajante.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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