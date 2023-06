Signos: confira seu horóscopo deste domingo (11)

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. É o defensor da lei e da ordem. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os nativos de Peixes ficam no alerta até às 10h22, e a rotina deve prevalecer enquanto durar este período negativo. Após esse horário e no restante do domingo os cuidados serão dos piscianos. Se puder fique em casa descansando.

Áries – Hábil, competitivo, organizado, eficiente e muito criativo. Tem chances de ser bem sucedido na vida profissional. As atividades adequadas são as que exigem criatividade, independência e uma visão das coisas.

Touro – É independente e responsável, o que faz com que desempenhe com sucesso os cargos de liderança, bastante original e incrivelmente obstinado. Jamais deixa uma tarefa inacabada, por mais difícil que ela seja.

Gêmeos – Os nativos deste signo são incansáveis trabalhadores. No seu aspecto negativo, tendem a voar alto demais. Inquisitivos e detalhistas, exploram a fundo as questões profissionais que lhes despertam interesse.

Câncer – Graças à sua excepcional habilidade manual e agilidade intelectual, este nativo pode ter êxito numa porção de profissões, em especial nas que requeiram contato com o público.

Leão – Este nativo pode abraçar qualquer carreira que exija capacidade de liderança e chefia. As atividades independentes são s mais indicadas, pois tem necessidade de ser o único no comando.

Virgem – Decidido, poderá achar que trabalhar só é mais vantajoso. É capaz de estudar e escrever longos tratados, melhor do que ninguém. As atividades mais indicadas são o estudo da filosofia, literatura e as pesquisas.

Libra – As atividades de bastidor são as mais adequadas. Planejam seu trabalho cuidadosamente, superestimando muitas vezes detalhes sem importância. Os trabalhos indicados são a ciência e as atividades religiosas.

Escorpião – Para este nativo, nada pode ser mais detestável do que a rotina. Nada pode lhe causar tanto horror como as ordens dadas por outros. Liberal consigo mesmo, e radical com os outros. É um chefe exigente.

Sagitário – É capaz de exercer qualquer profissão, desde que estejam cercados por um ambiente de trabalho tranquilo e harmonioso. São hábeis no comércio e reconhecem de longe uma boa oportunidade.

Capricórnio – Perfeccionistas, gostam que tudo seja bem feito, razão pela qual fazem tudo com o máximo cuidado, evitando as menores imperfeições. As atividades que se adaptam são as relacionadas com as artes.

Aquário – Em virtude da sua facilidade em manipular as pessoas e em tirar proveito de todas as situações, se dá bem nas atividades relacionadas com o público em geral, a diplomacia e a política são indicadas.

Peixes – É um profissional paciente, persistente e pouco ambicioso. Suas ambições limitam-se a seu conforto e à sua estabilidade material. Sua bondade leva-o a profissões relacionadas ao bem estar de todos.

