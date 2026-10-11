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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (11)

Confira o que os astros reservam para cada signo neste domingo, segundo a astróloga Dirce Alves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo deste domingo (11)
Autor Os librianos ficam no alerta até às 12h22 - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Coloca sua marca pessoal em tudo o que faz. cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Tem uma maneira própria de ser, o que fará ser o centro das atenções. É decidido, inteligente e arrojado.

ALERTA DO DIA

Os librianos ficam no alerta até às 12h22, e o mais indicado neste período negativo é a rotina. Não deixe o nervosismo atrapalhar o relacionamento com seu par afetivo e família. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Escorpião.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Quase sempre trata-se de uma criança dinâmica. Pode sofrer pequenos acidentes por ser impetuosa, as consequências na maioria das vezes são mínimas. É amorosa e ama muito a família e todo mundo.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

É uma criança firme nos seus propósitos, mostra uma forte tendência para trabalhar muito cedo na vida. Querer influenciá-la não dá bons resultados. Apesar de sua teimosia, sabe ser adorável.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Ative sua imaginação dê o que fazer. Desde a mais tenra idade, discute e conversa sobre os assuntos mais diversos. Mas cuidado ao lidar com ela, é extremamente sensível e mutável.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Poderá ter problemas com essa criança. Ela pode ser afetuosa, amável e, de repente, se tornar incomunicável, levantando barreiras entre você e ela. Necessita ser bem compreendida, pois é muito tímida.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Ela gosta de ser notada! Essa criança é geniosa e temperamental. Características que devem ser contidas, pois ela não obterá a estima que deseja se desenvolver a tendência para o exibicionismo.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Criança que enfrenta a realidade com firmeza. Até mesmo nas relações sociais já é um tanto madura, desde cedo tem noção das coisas práticas da vida. Não deixe de lhe dar carinho. Alerta até às 21h23.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Essa criança nota tudo que é belo e agradável. Afaste dela tudo o que é grosseiro e antipático. Ao mesmo tempo, procure mostrar que é preciso raciocínio e trabalho para enfrentar as dificuldades.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Os dotes dessa criança são usados precocemente e de forma enérgica. Tem forças dinâmicas trabalhando em suas emoções no seu cérebro. Seu gênio é forte, e quando parte para a briga, muito cuidado.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Aqui esta uma criança de sorte, que é regida por Júpiter. Ela vai ao encontro da vida com espírito alegre, munida de um grande entusiasmo, achando que este mundo é ótimo. É realmente adorável.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Essa criança tem uma mistura de solenidade e doçura. Logo nos primeiros anos, se concentra em brincadeiras de natureza construtiva. Com carinho, e papo aberto, pode-se obter muitas coisas boas dela.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Não se aflija quando ver essa criança com olhar distante, achando que não ouviu suas palavras. Ela esta vislumbrando um magnífico futuro, não só para ela; engloba as pessoas as quais quer muito.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Essa criança nasceu para se mover devagar através das realidades do mundo. É um pouco misteriosa. Com muito jeito, você deverá colocá-la diante da realidade, mas sem traumas. Use o bom senso.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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