Signos: confira seu horóscopo deste domingo (10)

QUEM NASCEU HOJE

Estará voltado para a parte prática da vida, por isso alcançará postos de destaques. Busca suprir suas necessidades e a da família através do trabalho. Está sempre contribuindo para que as pessoas tenham uma vida melhor. É digno, devotado e bondoso.

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ALERTA DO DIA

Os aquarianos ficam no alerta até às 14h41, e os astros indicam a rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos nativos de Peixes. Adie viagens. Saúde em baixa.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Pensa muito antes de ter filhos, pois acima de tudo preza sua liberdade. Por segura uma mulher segura e inteligente, procura manter um bom equilíbrio na educação dos filhos.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Não poupa esforços para alcançar uma posição que lhe dê a estabilidade para oferecer aos filhos. Por amar demais aos filhos, ela os mima muito e tende a sufocar a personalidade deles.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

É uma mãe dedicada, capaz de passar uma tarde inteira brincando com os filhos somente para vê-los sorrindo. Não suporta a solidão e, quando os filhos estão por perto, ela se sente plenamente realizada.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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É preocupada com os filhos. Para ela, são verdadeiros tesouros a quem ela dedica todas as atenções. Se bem que, às vezes, ela exagera nos cuidados, tornando-se uma verdadeira super mãe.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O jeito alegre de encarar a vida são qualidades que exaltam sua maneira de ser. Geralmente seus filhos tem muito orgulho dela e a consideram uma pessoa muito especial.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Tem como uma das características a compreensão. Se precisar fazer críticas a eles, ou mesmo dar alguns conselhos, o fará com clareza, e também com firmeza.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Para falar dos sentimentos da mãe libriana é necessário, antes de tudo, saber que ela recebe influências de Vênus, o planeta do amor. Com isso, não é difícil imaginar o quanto ela é carinhosa com os filhos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tem uma personalidade fortíssima e é intuitiva, basta olhar para os filhos e saber o que se passa com eles. Consegue solucionar seus problemas, por cima dos obstáculo para fazê-los felizes.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Reúne qualidades que a definem como uma mulher otimista, uma mãe sensacional. Se os filhos apresentam algum problema, imediatamente ela se dispõe a ajudá-los, agindo com tranquilidade.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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O amor que dedica aos seus filhos é algo realmente bonito, pois ela se faz presente em todas as fases da vida deles, revelando-se uma grande companheira e amiga.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Sabe como ninguém por em prática tudo o que aprendeu durante sua vida, para educar os seus filhos. Tem uma sensibilidade extraordinária no que se refere ao emocional das crianças.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

É uma sonhadora e entrega-se facilmente à fantasias e muda de humor com frequência. Procura ser compreensível com seus filhos. Profundamente sentimental é uma boa mãe e esposa.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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