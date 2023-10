Signos: confira seu horóscopo deste domingo (1º)

Os nativos de Touro passam o domingo no alerta

Quem nasceu hoje

Entrega-se por completo ao que está fazendo, sem exceção. Como tem muita energia, está sempre atrás de novos objetivos profissionais e pessoais. As viagens e lugares exóticos exercerão grande influência neste nativo. É atraente, companheiro e vigoroso.

Alerta

Os nativos de Touro passam o domingo no alerta, e os astros aconselham rotina em seu lar. Não queira impor seu modo de vida as pessoas à sua volta. Cuidado para não magoar seu par afetivo com excesso de cobranças.

Áries – O ariano adora a vida social, dorme pouco, ou fora de hora e, quase sempre, é acometido por dores de cabeça e enxaquecas, provenientes da alimentação erra e estado nervoso alterado.

Touro – O taurino trabalha muito, mas sabe viver bem, é muito raro encontrar um taurino sem a casa própria e uma situação financeira estável. Profundo apreciador das artes, música e tudo que fale do belo.

Gêmeos - Confrontando-se com o obstáculo, não investe contra ele, como Áries, nem se planta firmemente à sua frente, como Touro, inventa, escapa, dá a volta, pois é o mestre da sutileza e para ele sempre haverá outro caminho.

Câncer – O canceriano deixa-se influenciar pelo ambiente em que vive, por isso precisa estar ao lado de pessoas amorosas, porém de personalidade forte e dominante.

Leão – Quando são amigos, cativam pela sua simpatia, cordialidade, otimismo, generosidade e entusiasmo. Transborda de vitalidade, de energia, mas os abusos são enormes e, faz tudo o que pode para prejudicar o físico e a mente.

Virgem – O virginiano não tem medo de lutar e, sendo tenaz, acaba sempre por vencer as adversidades. A hipocondria é uma afecção mental em que há depressão e preocupação obsessiva com o próprio estado de saúde.

Libra – Libra indica que os nativos são refinados e tem verdadeiro amor pela justiça. São pessoas bastante equilibradas, amáveis, de boa disposição e capazes de julgar as coisas sem paixão.

Escorpião – O nativo deste signo no lado negativo, tem tendência a ser invejoso, negatividade que deve ser trabalhada e abolida. Dá a seus nativos uma grande vitalidade e uma recuperação fantástica, seja qual for o problema.

Sagitário – A saúde, no geral, é bastante equilibrada e os problemas que pode enfrentar durante a existência são poucos, por isso abusa. Gosta de viagens, vida noturna, bebidas alcoólicas e do cigarro.

Capricórnio – É um signo de pessoas lentas, parecem marcar passo durante anos, tudo isto é devido a influência do seu regente Saturno, o senhor dos tempos. O tempo também trabalha a seu favor, quando aprimora seu senso de humor.

Aquário – Facilidade para se tornar obeso, sofrer de arteriosclerose e problemas com as pernas. Uma boa alimentação, mas equilibrada, exercícios e relaxamento mental são as dicas para uma boa saúde.

Peixes – Os piscianos quando desprezados, tornam-se possessivos e hipócritas. A saúde será sempre frágil, por isso precisará desde a mais tenra idade ser induzido a praticar exercícios físicos, esportes e trabalhar o corpo e a mente.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

