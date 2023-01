Signos: confira seu horóscopo deste domingo (1º)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os nativos de Touro passam o primeiro dia do ano no alerta, e o indicado é a rotina

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. A lealdade e companheirismo são suas maiores virtudes. Corajoso, intenso e visionário.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Touro passam o primeiro dia do ano no alerta, e o indicado é a rotina durante este período desfavorável. Procure a companhia da família e amigos. Não deixe que pequenos contratempos mexam com seu humor.

continua após publicidade .

Áries – O ariano é inquieto, apreciando todo o tipo de atividade. É muito sensível emocionalmente, e precisa ser mais paciente consigo mesmo e com os demais. Tem enorme interesse pelo mundo, pois tudo é novidade. Feliz Ano Novo.

Touro – Não admite que julguem suas atitudes. Irradia na personalidade, beleza física e mental. É de fácil convívio, enquanto não é contrariado. Porém, quando fica aborrecido é o mais teimoso de todos os tipos zodiacais. Feliz Ano Novo.

Gêmeos – Sempre curioso, bem informado de tudo o que acontece, ele aprende rapidamente e sente prazer com a descoberta. Capta, observa, formula conceitos e comunica; é rápido, ativo, intuitivo, empreendedor. Feliz Ano Novo.

continua após publicidade .

Câncer – Apesar de inquebrantáveis nos seus propósitos, astutos e persistente, nem por isso deixam de ser displicentes e desorganizados. Possuem uma infinidade de qualidades que não podem ser desperdiçadas. Feliz Ano Novo.

Leão – A tendência dos leoninos é o sentido da liderança, impulsividade, paixão, honestidade e fidelidade. Possui bom senso de humor, natureza jovial, destituído do medo e tem consideração pelos outros. Feliz Ano Novo.

continua após publicidade .

Virgem – Impressiona pela sua doçura e aparente calma, embora no fundo seja por demais inquieto, nervoso e chegando a ser neurótico. Quando é ofendido em sua sensibilidade, se torna frio e calculista, chegando a ser cruel. Feliz Ano Novo.

Libra – Seus contatos sociais são agradáveis, devido à vontade que demonstra com os outros. É natural que os amigos nunca faltem com o apoio. Sempre enamorados de algo ou alguém, inclusive da sua obra ou trabalho. Feliz Ano Novo.

Escorpião – Ficar em cima do “muro” é uma impossibilidade, toma partido de um lado ou do outro, mas toma. Rebelde, perspicaz, dono de uma teimosia muitas vezes obsessiva, Não costuma recuar diante de problemas. Feliz Ano Novo.

continua após publicidade .

Sagitário – O sagitariano é um dos mais elevados e positivos, cultor da liberdade e da aventura, são amigos leais, fraternos e valorosos. Seu lema é “viver e deixar viver”. Filósofo, moralista e idealista, está sempre de bom humor. Feliz Ano Novo.

Capricórnio – No seu aspecto simbólico, representa o pecado da humanidade, já que seu símbolo é o cordeiro ou cabrito, que era sacrificado em redenção. A eles cabem os projetos a longo prazo, as tarefas que exigem fôlego. Feliz Ano Novo.

Aquário – Sabe bem sobre os seus e os direitos dos outros. Revolta-se com a injustiça. Às vezes é indiferente, indolente e melancólico. No entanto, vale a pena conviver com um aquariano, que é sedutor e honesto. Feliz Ano Novo.

Peixes – Têm trânsito livre entre os dois lados da vida. No mundo do pode ser, onde não há limites, está a comunhão universal, estão todos os sonhos e todas as virtudes, em que ele acaba trazendo para o mundo concreto. Feliz Ano Novo.

Siga o TNOnline no Google News