Signos: confira seu horóscopo deste domingo (09)

QUEM NASCEU HOJE

Seu espírito empreendedor está presente em todas as obras que realizar. Nada o fará desistir de um objetivo. Terá uma forte personalidade, o que fará se destacar profissionalmente. Estará sempre ajudando a família. É vigoroso, inteligente e afetivo.

ALERTA DO DIA

Os cancerianos acordam no alerta, e a rotina é o mais indicado durante este período negativo. Aproveite o dia dos pais para ficar em casa ao lado da família. Não discuta com seu par afetivo. Saúde em baixa. Viagens neutras.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O pai ariano, se revela as vezes um tanto áspero e sem tato, fazendo observações impensadas que podem magoar uma criança mais sensível. Isso cria um conflito de personalidades e desentendimentos.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Os pais taurinos trabalham muito para que seus filhos tenham tudo aquilo que necessitam, assegurando que recebam excelente educação. Claro que, em troca, esperam sua eterna gratidão.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

É o signo das explicações meticulosas nem tem paciência com uma criança apegada demais, que exige carinhos constantes, embora ele seja mais afetuoso e goste de manifestar seu sentimento.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Tem tendência marcante de voltar os olhos para o passado, o que faz com que desejem que as coisas sejam imutáveis. Como resultado, se recusam a aceitar que os filhos estão crescendo.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Eles acreditam ocupar um lugar de destaque no mundo, e isso exige que mantenham as aparências; e, embora os leoninos gostem de brincar com as crianças, não perderão sua dignidade fazendo isso.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Compreensão é o comportamento que revela a preocupação do virginiano com seus filhos e a necessidade de ser útil, especialmente por parte da mãe, que encontra a expressão na devoção ao filho.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Os pais deste signo farão tudo para manter a tranquilidade do lar. Com isso, podem relaxar a disciplina, fato que as crianças logo percebem. É nesse momento que eles acabam sendo dominados pelos filhos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Infelizmente, controle parece ser a palavra chave, uma vez que o Escorpião tem uma necessidade inata de comandar. É um signo exigente, embora possa ser surpreendentemente gentil com uma criança.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Aprecia passeios imprevistos, visitas a museus ou lugares históricos e viagens ao exterior. Inconscientemente, seus filhos absorvem grande quantidade de informações durante essas visitas.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Proporcionam à família riqueza e prestígio, incluindo uma gorda poupança para a educação das crianças. Essa eterna preocupação com o status e dinheiro pode levar a uma ausência do lar.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Os pais aquarianos são muitas vezes extremamente anticonvencionais, seguindo as últimas tendências das teorias educacionais com paixão e interesse; e mostram-se perseverantes.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Têm problemas em disciplinar e em orientar; por isso, crianças espertas logo aprendem a manipular essa franqueza em proveito próprio, o que significa que seus filhos costumam fazer o que querem.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.