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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (08)

Confira o que os astros reservam para cada signo neste domingo, segundo a astróloga Dirce Alves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo deste domingo (08)
Autor Os nativos de Escorpião passam o domingo no alerta, e os astros aconselham rotina neste período negativo - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Escorpião passam o domingo no alerta, e os astros aconselham rotina neste período negativo. O dia pede calma ao lidar com a família e amigos. No amor, controle as mudanças de humor, isso pode trazer discussões com seu par afetivo.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O ariano é um entusiasta e um idealista por excelência. É naturalmente enérgico e em geral prático. Aqueles com fortes energias arianas são animados, efusivos e captam rapidamente o essencial.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Solidez, obstinação e segurança são três palavras, ou conceitos, absolutamente taurinos. O taurino pode muito bem estar ligado a seguinte imagem, uma árvore com raízes fincadas no chão.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A melhor imagem de um geminiano é a do deus Hermes correndo de um lugar para outro, com asinhas nos pés. Dualidade, este é o princípio de Gêmeos, um signo por excelência dual.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você nunca sabe como irá encontrar um canceriano. O humor dele funciona mais ou menos como as fases da lua, seu regente. Ele é sensível, solícito, prestativo e protetor.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O leonino está ligado a luz dourada do Sol. Ele sabe como nenhum outro signo valorizar o ego, adora estar no palco e brilhar. Representa o astro rei e o grande rei da selva.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Seleção, ordenação, análise. Estas três palavras são a base da personalidade. É o signo do trabalho duro. Ele está buscando constantemente a perfeição, só que absolutamente apegado aos detalhes.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Equilíbrio, harmonia e justiça, exprimem bem sua essência. Dentro da esfera do zodíaco, os primeiros seis signos desenvolvem aspectos da personalidade. A partir de Libra que tem o encontro com a outra parte, o complementar.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O rei das fortes emoções, este é o escorpiano, faz tudo com determinação e muita energia, sem deixar nada pela metade, ou para mais tarde. Se atira de cabeça e com paixão em tudo na vida.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O símbolo de Sagitário é uma flecha arremessada ao céu, e este é o significado do verdadeiro impulso sagitariano, em busca da evolução espiritual. Este signo tem fome de vida, quer aproveitar tudo o que ela puder dar.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Tenaz, ambicioso e determinado, estas são 3 palavras que definem bem o espírito do capricorniano. Ele é em geral extremamente racional, vai usar todo o potencial que tem, para conseguir galgar degraus na sociedade.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O símbolo de Aquário é o aguadeiro, um jovem que despeja no mundo a água de uma ânfora. É o humanitário do zodíaco, ele não suporta nenhum tipo de escravidão, muito menos a sua própria.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Este signo é simbolizado por dois peixes, altamente sensível, está sempre pronto a entender às necessidades do outro e atendê-las, seja na profissão, seja nas relações os amigos e a família.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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