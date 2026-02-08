Signos: confira seu horóscopo deste domingo (08)

Quem nasceu hoje

Sua vida será marcada pelo sucesso em todos os campos de atividades. Trabalhador incansável alcançará o sucesso cedo na vida. A lealdade é uma de suas maiores virtudes. Correto, inteligente e companheiro.

Alerta

Os escorpianos passam o domingo no alerta e devem manter a rotina durante esta fase negativa. Gastos somente de primeira necessidade. Procure ficar fora de discussões, principalmente com a pessoa amada. Não se exceda na alimentação.

Áries – Do tipo amável ajuda a todos de quem gosta, mas não investe seu tempo se perceber que a pessoa faz corpo mole. Os desafios são com ele mesmo, não tem medo de nada. Muito confiante e inspira confiança nos outros.

Touro – Gosta de conservar uma posição bem merecida em vários setores. E é imprevisível, nunca se sabe o que está pensando. É ardente, porém não abusa de suas características nos seus envolvimentos emocionais.

Gêmeos – Gosta de dar tudo o que tem, em troca, espera que os outros riam, chorem ou de alguma forma reajam a ele. Não gosta de passar despercebido, é ativo e dinâmico em tudo. Está sempre tendo ideias novas.

Câncer – É tagarela, adora conversar, ainda mais quando o assunto em questão se refere a seus sentimentos. É criativo, tem um talento natural para escrever histórias. Por isso, gasta dinheiro para comprar livros de diversos gêneros.

Leão – É surpreendente a capacidade de aturar em vários campos e obter sempre o sucesso. Pode ser extravagante, mas muito sensato, sabe que tem facilidade nos negócios e usa sua esperteza com a finalidade de ganhar dinheiro.

Virgem – É tão independente que tem dificuldade em ouvir ou seguir conselhos. Não que se julgue superior aos demais, mas está mais acostumado a trabalhar sozinho. Procura tratar com seriedade a família e as amizades.

Libra – Gosta de dominar, entretanto, não é desagradável, nem autoritário. Seu jeito de controlar os outros não é comum. Ele controla através da doçura e do charme e assim consegue tornar-se indispensável às pessoas que o amam.

Escorpião – Gosta de receber visitas e servi-las. É sociável por interesse, e não esconde esse fato. Um de seus traços marcantes é a visão de futuro, um sexto sentido para saber o que vai se tornar popular nos próximos anos.

Sagitário – Gosta de reunir as pessoas não por necessidade de se sentir rodeado, mas pelo desejo de ver felizes e observar o modo como realmente se divertem. Com os amigos é ponta firme mesmo. Não há quem não o estime.

Capricórnio – É do tipo conservador, porém generoso e amoroso. Sabe que tem de ser competente e dedicado para atingir seu objetivo. Não foge dos desafios nem tem medo. Pode errar, de vez em quando, mas isto não o deixa abatido.

Aquário – Precisa aprender a se moderar para poder resolver seu conflito interior. Como pai, ou mãe, é bondoso. Para ele, filhos significam estabilidade, segurança. Envolve-se com as atividades e os sentimentos das crianças.

Peixes – Muitas vezes pode parecer arrogante ou convencido. É que ele ataca rapidamente antes de ser atacado. É comum sentir ciúme da sorte de pessoas mais ousadas. Isso acontece toda vez que sente seu talento ameaçado.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

