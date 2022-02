Da Redação

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (06)

Quem nasceu hoje

Conseguirá todos os objetivos na vida, para tanto basta usar sua capacidade. É uma pessoa de forte personalidade. As viagens e estudos terão uma importância muito grande em sua vida. Inteligente, Vigoroso e de bom coração.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 19h54, e devem manter a rotina durante esta fase negativa. A partir desse horário quem precisará agir com prudência serão os taurinos nos próximos dois dias e meio. Procure descansar nesse período.

Áries – Tem dificuldade em equilibrar a impulsividade. Sua energia parece inesgotável, mas quando surgem obstáculos, não se interessa em superá-los, se atira de cabeça, esta é uma característica marcante.

Touro – Seu grande palco, é a própria “vida”, tocar, cheirar, sentir com a pele e com o paladar, o mundo da forma e da matéria. Tranquilidade, conforto e segurança, são essenciais aos taurinos.

Gêmeos – Trabalha com incrível velocidade, a inteligência e a capacidade de comunicação estão entre as virtudes. O movimento da vida o atrai e alimenta a sua energia principal, que é do pensamento.

Câncer – Estão sujeitos a mudanças de humor. Vão da alegria a um profundo silêncio, próximo de uma depressão. Emotivos, sensíveis e carentes, se defendem quando suspeitam de algo que pode magoar.

Leão – Leão significa dinamismo, velocidade, expansão, força, vitalidade e poder. Ele brilha e sabe que brilha. Para ele é natural que as pessoas o admirem e façam o que deseja.

Virgem – Entre as suas qualidades estão a capacidade de organização, de análise e observação. Demonstra certa frieza e precisa aprender a criticar de maneira construtiva.

Libra – A busca da harmonia, tanto externa quanto interna, é o objetivo principal dos librianos. Evita todas as situações extremas. Não suporta atritos, procura sempre se afastar de confusões.

Escorpião – Sua energia é praticamente inesgotável, tudo o que se relaciona a Escorpião tem a marca da intensidade, vai até a alma, causa arrepios de medo ou de prazer. Conhece como ninguém os segredos da alma.

Sagitário – O bom humor, o alto astral, faz com que sejam dinâmicos e busquem mudanças. Sua impetuosidade, associada a audácia em experimentar e buscar oportunidade, fazem não temer nada.

Capricórnio – Insiste em levar tudo a sério. Quando assume seu lado negativo, luta pelo sucesso e passa a impressão de que não precisa de ninguém, quando não é bem isso o que sente.

Aquário – Existem regras sim, mas Aquário prefere seguir as suas, já que é muito independente, dessa forma estabelece as suas próprias leis, sua relação com a vida.

Peixes – Tem como característica principal a espiritualidade. Se pudessem baniriam todas as lágrimas e dores humanas, porque sente que elas poderão vir a ser suas dores e lágrimas.