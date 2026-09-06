Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (06)

Quem nasceu nesta data é equilibrado habilidoso e produtivo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (06)
Autor Os cancerianos passam o domingo no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma forte tendência para os negócios, apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, principalmente por ter muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado habilidoso e produtivo.

ALERTA DO DIA

Os cancerianos passam o domingo no alerta e a rotina deve ser sua companheira durante este período. Procure descansar e repor as energias. Cuidado com as mudanças de humor, principalmente com seu par afetivo. Viagens neutras. Saúde em baixa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

São, na maior parte dos casos, líderes. Acabam sempre por tomar os postos de comando em qualquer ramo de atividade em que se encontrem. Mas a liderança é mais brilhante do que firme.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Os nativos de Touro são, na maior parte dos casos, pessoas voltadas para os ofícios lucrativos. Pacientemente, de forma disciplinada, os taurinos fazem seu trabalho de maneira honesta e persistente.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

estes nativos oscilam entre a intuição e a razão. Têm caráter intelectual, mas sentimental. Observador de detalhes se interessa por tudo o que se refere à inteligência. Mente ativa voltada aos estudos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Os nativos de Câncer têm o caráter extremamente receptivo e vivem continuamente envolvidos nas circunstâncias psíquicas ou físicas que os circundam. O canceriano não possui dom de iniciativa.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Os nativos de Leão estão nos fluxos benéficos de um dos melhores signos do Zodíaco. São voluntariosos, de caráter enérgico e dominante. Aristocráticos e refinados nas ideias, sentimentos e ações.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

São em geral intelectuais do tipo teórico-prático. Poliglotas e criteriosos. O nativo de Virgem sempre julga tudo com profunda meticulosidade. É virtuoso, poético, sentimental e humilde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Têm caráter sentimental, religioso e artístico. São afáveis e têm na cortesia uma preocupação constante. Muito equilibrados, às vezes deixam transparecer contradição. É centralizador de seu mundo.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Audazes, enérgicos, valentes e temerários são os mais belicosos do Zodíaco padrão. Possuem espírito inovador e renovador. São revolucionários. Conseguem resolver enigmas e problemas.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Têm o caráter muito franco e liberal. São donos de tendências religiosas e políticas. Seu espírito observa, discerne, ordena e organiza. Sabe utilizar o que as pessoas têm de melhor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

São donos de caráter individualista e ambicioso. Concentrados e reservados. Solitários em relação aos seus familiares. São hábeis em descobrir as falhas do próximo e usar isso em proveito próprio.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Os aquarianos têm espírito inventivo e conceitos originais. Possuem destreza espiritual ou materialista. O caráter é muito difícil de compreender e de se harmonizar com sua natureza. É confiante e desconfiado.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Os piscianos têm caráter sonhador e romântico. São caritativos e sensíveis no mais alto grau. Apesar dos choques do mundo exterior nada muda sua apatia interna, sempre voltada a sua constituição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
astrologia HORÓSCOPO horóscopo 06 de setembro horóscopo de hoje Horóscopo do Dia PREVISÕES signos Zodíaco
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV