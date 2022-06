Signos: confira seu horóscopo deste domingo (05)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Tem uma forte natureza e saberá enfrentar as dificuldades da vida como poucos. Deve gastar a energia praticando algum tipo de esporte e atividade ao ar livre. Procure ser objetivo em relação ao seu dinheiro. É companheiro, alegre e inteligente.

Alerta

Os nativos de Leão passam o domingo no alerta e a indicação é de rotina enquanto durar este período negativo. Evite discussões com seu par afetivo e família. Fuja de ambientes agitados e procure descansar. Saúde com perda de energia.

Áries – Os arianos são orgulhosos, impacientes e, às vezes, agressivos. Áries teria uma saúde de ferro se não fosse pelos abusos, pois vive às voltas com os exageros em termos de alimentação.

Touro – Em termos de saúde deve saber controlar o apetite, fazendo dietas vegetarianas. São propensos a engordar devido a problemas com a tireoide. Também a garganta é um ponto fraco.

Gêmeos – Liga-se a um grande número de pessoas, na sua característica jovial, bem humorado, “pertence ao sigo dos amigos”, mas quase sempre reluta na hora de estabelecer relações mais profundas.

Câncer – Facilmente é acometido de estados de melancolia, desânimo e depressão, que o faz remoer uma porção de fatos e se afunda nos medos e incertezas, sendo presas fáceis de invejosos e inescrupulosos.

Leão – Signo da generosidade e da honra, necessita brilhar e mandar, mas precisa conhecer mais a si mesmo, pois tem uma personalidade que constrói e destrói seu próprio destino.

Virgem – A companhia de Virgem é uma espécie de oásis, neste mundo conturbado, pois sua compreensão é incomensurável. Sem fazer onda, nunca deixa de ajudar o próximo.

Libra – Os librianos são pacíficos, ligados ao lar, mesmo que ele seja um caos, justiceiros e muito amáveis. São pessoas orgulhosas e não gosta de apoiar-se em ninguém.

Escorpião – Sua desconfiança é o que mais inferniza sua vida, convém saber se o nativo deste signo possui um bom coração, generoso, mas há sempre uma pontinha de ciúmes, de desconfiança, que o faz desconfiar da própria sombra.

Sagitário – É impressionante como o sagitariano acredita e confia nos outros, sobretudo sem antes de analisar as questões. Por vezes, é um pouco preguiçoso e como gosta de mandar, espera que os outros o ajudem.

Capricórnio – O capricorniano quando se altera, explode, ocasião em que se torna extremamente crítico, dizendo tudo o que vai na mente, sem se preocupar se está ou não ofendendo alguém.

Aquário – Para sua completa felicidade devem se dedicar a uma religião ou filosofia de vida. É chamado de signo da fraternidade universal. A saúde é comprometida pela má alimentação e propensão a problemas circulatórios.

Peixes – Quando os piscianos estão em conflito, se tornam astutos, simuladores, alucinados, rancorosos e indiferentes, aparentando dureza, para esconder sua fragilidade.