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ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (05)

Quem nasceu nesta data é perspicaz, companheiro e motivador

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 06:05:46 Editado em 03.07.2026, 13:46:45
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Signos: confira seu horóscopo deste domingo (05)
Autor Os piscianos passam o domingo no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Preza a família acima de tudo. Gosta das coisas bem feitas, pular etapas está fora dos seus planos. A alegria será sua marca registrada. Os trabalhos ligados ao grande público exercerão grande fascínio. É perspicaz, companheiro e motivador.

ALERTA DO DIA

Os piscianos passam o domingo no alerta e o dia pede calma e rotina. Procure ter uma conversa tranquila com seu par afetivo e família. Não exagere na alimentação ou bebidas. Fuja de aglomerações, um retiro seria o ideal hoje.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Em geral é uma pessoa animada, cheia de entusiasmo pela vida e até um pouco atrevido. Acontece que ele tem energia de sobra, pois recebe de Marte seu planeta regente muita impulsividade e força interior.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

É o concretizador do zodíaco, ele está voltado para os prazeres materiais tanto sensoriais como puramente artísticos. O taurino dá grande importância ao mundo físico e às formas externas.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

É o comunicador do zodíaco, adora a variedade e o movimento, a agilidade é a primeira característica que se nota, sua rapidez é física, percebida nos gestos e no andar.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O nativo deste signo simboliza as mais puras emoções de proteger, de criar, de amar a família, a sua casa, a cidade em que nasceu e a pátria. Tem muita facilidade para entender o que se passa no íntimo das pessoas.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Tem como característica mais evidente a sua postura imponente. O signo de Leão representa o anseio humano por poder, eles possuem presença marcante e buscam o sucesso em tudo o que fazem.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Caracteriza-se por sua capacidade de organização, de análise e de observação. Como é regido por Mercúrio, costuma encontrar solução para os mais diferentes problemas. Mostra-se crítico demais para com todos.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Caracteriza-se pelo equilíbrio em todas as ações, ama a paz e a harmonia. Sabe pesar e ponderar as diferentes opiniões. Duas faculdades humanas o elevam: a primeira é o raciocínio e a segunda é o senso estético.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É conhecido por seu olhar intenso, costuma provocar fortes sentimentos nas pessoas, como admiração, paixão ou ressentimento. Possui uma aura de mistério que os torna atraentes para os demais.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Sempre é atraído por tudo o que é grandioso, afinal das contas é regido por Júpiter, o planeta da expansão e do otimismo. São pessoas criativas, comunicativas, cordiais e bastante independentes.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Regido por Saturno, tem aos seus pés a própria vida, pois sabe viver com muita paciência, determinação e com a certeza do sucesso dos seus ideais. É admirado por muitos e odiados pelos demais.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

São excêntricos e imprevisíveis: costumam apresentar idéias inovadoras e comporta-se de forma diferente das pessoas que vivem ao seu lado. Também não são de tomar partido numa situação.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O sonho, o misticismo e a vida extraterrena fazem parte deste ser humano, uma presa fácil para a timidez, indecisão e a tendência natural para não fazer nada sozinho. Está sempre procurando o apoio emocional.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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