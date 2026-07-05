Signos: confira seu horóscopo deste domingo (05)
Quem nasceu nesta data é perspicaz, companheiro e motivador
QUEM NASCEU HOJE
Preza a família acima de tudo. Gosta das coisas bem feitas, pular etapas está fora dos seus planos. A alegria será sua marca registrada. Os trabalhos ligados ao grande público exercerão grande fascínio. É perspicaz, companheiro e motivador.
ALERTA DO DIA
Os piscianos passam o domingo no alerta e o dia pede calma e rotina. Procure ter uma conversa tranquila com seu par afetivo e família. Não exagere na alimentação ou bebidas. Fuja de aglomerações, um retiro seria o ideal hoje.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Em geral é uma pessoa animada, cheia de entusiasmo pela vida e até um pouco atrevido. Acontece que ele tem energia de sobra, pois recebe de Marte seu planeta regente muita impulsividade e força interior.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
É o concretizador do zodíaco, ele está voltado para os prazeres materiais tanto sensoriais como puramente artísticos. O taurino dá grande importância ao mundo físico e às formas externas.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
É o comunicador do zodíaco, adora a variedade e o movimento, a agilidade é a primeira característica que se nota, sua rapidez é física, percebida nos gestos e no andar.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
O nativo deste signo simboliza as mais puras emoções de proteger, de criar, de amar a família, a sua casa, a cidade em que nasceu e a pátria. Tem muita facilidade para entender o que se passa no íntimo das pessoas.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Tem como característica mais evidente a sua postura imponente. O signo de Leão representa o anseio humano por poder, eles possuem presença marcante e buscam o sucesso em tudo o que fazem.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Caracteriza-se por sua capacidade de organização, de análise e de observação. Como é regido por Mercúrio, costuma encontrar solução para os mais diferentes problemas. Mostra-se crítico demais para com todos.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Caracteriza-se pelo equilíbrio em todas as ações, ama a paz e a harmonia. Sabe pesar e ponderar as diferentes opiniões. Duas faculdades humanas o elevam: a primeira é o raciocínio e a segunda é o senso estético.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
É conhecido por seu olhar intenso, costuma provocar fortes sentimentos nas pessoas, como admiração, paixão ou ressentimento. Possui uma aura de mistério que os torna atraentes para os demais.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Sempre é atraído por tudo o que é grandioso, afinal das contas é regido por Júpiter, o planeta da expansão e do otimismo. São pessoas criativas, comunicativas, cordiais e bastante independentes.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Regido por Saturno, tem aos seus pés a própria vida, pois sabe viver com muita paciência, determinação e com a certeza do sucesso dos seus ideais. É admirado por muitos e odiados pelos demais.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
São excêntricos e imprevisíveis: costumam apresentar idéias inovadoras e comporta-se de forma diferente das pessoas que vivem ao seu lado. Também não são de tomar partido numa situação.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
O sonho, o misticismo e a vida extraterrena fazem parte deste ser humano, uma presa fácil para a timidez, indecisão e a tendência natural para não fazer nada sozinho. Está sempre procurando o apoio emocional.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.