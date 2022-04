Da Redação

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (03)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Apesar da ambição e vontade de ter mais, é uma pessoa sensível. Gosta das coisas nos seus devidos lugares. Está sempre ajudando os mais necessitados. Nunca deixa de assumir suas responsabilidades. É inteligente, decidido e companheiro leal.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Touro passam o domingo no alerta, e a indicação é para manter a rotina. Procure ambientes saudáveis e evite entrar em discussões com seu par afetivo e família. Saúde com perda de energia. Viagens neutras.

continua após publicidade .

Áries – Este nativo tem a alma livre. Sua impulsividade faz com que não tema os perigos. Não suporta que imponham limites ou digam o que deve fazer. Coloca-se diante da vida como um guerreiro, afinal é regido por Marte.

Touro - A pessoa nascida neste signo sabe lidar bem com seu lado animal, não o considera como algo inferior e, sendo assim seu corpo e sua aparência exigem a pujança e saúde de quem é bem tratado e considerado.

Gêmeos - Tem o poder de se adaptar rapidamente, este é o seu talento especial. Seus pensamentos não param. Diante de um problema, consegue encontrar soluções e pode se perder diante de tantos caminhos.

continua após publicidade .

Câncer – Este nativo com sua maneira de ser, o faz magoar-se com facilidade, embora não pareça agressivo, sabe vingar-se. Não é impulsivo, pois costuma se controlar e pensar antes de agir.

Leão – Para o leonino é natural que o admirem e que façam o que ele deseja. É um bom amigo, que ajuda sempre, mas não se envolve, é leal, nobre, generoso, dá a sua família, tudo o que pode, incluindo luxo e poder.

continua após publicidade .

Virgem – É um crítico severo em relação a si mesmo, o que o ajuda a aperfeiçoar-se espiritualmente, mas o torna severo em relação aos demais. É antes de tudo um ser trabalhador.

Libra – O libriano coloca sua segurança na opinião dos outros e, só ficará se sentir aprovação da sociedade. Tanto sabe agradar, elogiar, presentear, como adora se elogiado e presenteado.

Escorpião – Quem nasce neste signo é do elemento água e vive mergulhado em suas profundezas emocionais, é quem melhor conhece “o interior escuro da alma humana”.

Sagitário – Não suporta lugares fechados, serviços burocráticos, atividades rotineiras, ele é totalmente livre, independente. Tem fascínio por viagens e, quando não pode realizá-las, perde-se em um mundo imaginário.

Capricórnio – O nativo deste signo é um grande profissional, preocupado com a carreira, com o status e com a imagem pública. Tem grande capacidade em perdoar e compreender os problemas alheios.

Aquário – Quem nasce sob esta constelação dispõe de uma capacidade imaginativa, que o coloca muito além de todos, o coração e o cérebro se comunicam perfeitamente na motivação de seus atos.

Peixes – Este nativo traz ao mundo uma alma corajosa e boa, cheia de ternura que o faz ouvir as queixas e confidências de amigos, da família, enfim estará disposto a se doar totalmente.