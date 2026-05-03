Signos: confira seu horóscopo deste domingo (03)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com uma grande capacidade profissional. A objetividade é uma de suas maiores qualidades, o que fará se destacar. Tem um encanto especial que atraem a todos. Está sempre compartilhando o que é seu. Elegante, vigoroso e inteligente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Sagitário passam o domingo no alerta, e a rotina deve ser sua aliada neste período negativo. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias. Desfaça mal entendido com o par afetivo. Não descuide da saúde.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sincero, espontâneo e impulsivo. São características da personalidade complexa e muitas vezes contraditórias. A sinceridade costuma ser um traço forte na sua maneira de pensa e conduzir a própria vida.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Dedicados ao trabalho, práticas e sensíveis são qualidades das pessoas nascidas sob este signo. A dedicação e a sensibilidade para perceber e tentar resolver as necessidades alheias são aspectos mais positivos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Instáveis e indecisos, os geminianos são capazes, entretanto, de grandes momentos de concentração intelectual, quando realmente interessados em compreender ou aprender algo que os estimule.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maternal, afetuoso, sensível: estas são as qualidades mais comuns. É também extremamente vaidoso, que procura sempre se vestir muito bem e estar sempre em dia com a moda.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Sentimental, quase sempre passional, por outro lado, também sabe ser frio e calculista quando grandes interesses seus estão em jogo. Com a mesma rapidez com que explode se acalmará, e se disporá a conversar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Meticuloso, bem organizado e prudente. É assim que geralmente se defini sua personalidade. Entretanto, ao lado dessas qualidades que se fazem notar na sua vida objetiva, social e profissional.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma personalidade repleta de contradições, de aspectos negativos e positivos, faz um excelente confidente e conselheiro. Sabe entender, melhor do que ninguém, os problemas e as limitações dos outros.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Observador e atento, tanto ao mundo exterior como ao interior, costuma possuir forte personalidade, de características marcantes, geralmente levadas ao radicalismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Extremamente sociável e jovial, vive cercado de amigos. Gosta de auxiliar e sente-se feliz e realizado quando pode ser útil, não medindo esforços para conseguir isto.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Introvertido e aparentemente controlador e racional, é sempre uma personalidade algo misterioso, capaz de despertar curiosidades e atenção por parte dos outros.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Realista, que paradoxalmente parece morar num arco-íris, assim é com seus sonhos e sua maneira própria de lidar with eles. É essencialmente social e valoriza extremamente suas amizades.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Bem humorados e aparentemente displicentes. Costumam ser dóceis e facilmente se deixam convencer, principalmente se forem tratados com amor e consideração.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão







