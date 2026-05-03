TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (03)

Quem nasceu hoje é uma pessoa com uma grande capacidade profissional

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 06:00:00 Editado em 30.04.2026, 11:12:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (03)
Autor Os nativos de Sagitário passam o domingo no alerta - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com uma grande capacidade profissional. A objetividade é uma de suas maiores qualidades, o que fará se destacar. Tem um encanto especial que atraem a todos. Está sempre compartilhando o que é seu. Elegante, vigoroso e inteligente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Sagitário passam o domingo no alerta, e a rotina deve ser sua aliada neste período negativo. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias. Desfaça mal entendido com o par afetivo. Não descuide da saúde.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sincero, espontâneo e impulsivo. São características da personalidade complexa e muitas vezes contraditórias. A sinceridade costuma ser um traço forte na sua maneira de pensa e conduzir a própria vida.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Dedicados ao trabalho, práticas e sensíveis são qualidades das pessoas nascidas sob este signo. A dedicação e a sensibilidade para perceber e tentar resolver as necessidades alheias são aspectos mais positivos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Instáveis e indecisos, os geminianos são capazes, entretanto, de grandes momentos de concentração intelectual, quando realmente interessados em compreender ou aprender algo que os estimule.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maternal, afetuoso, sensível: estas são as qualidades mais comuns. É também extremamente vaidoso, que procura sempre se vestir muito bem e estar sempre em dia com a moda.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Sentimental, quase sempre passional, por outro lado, também sabe ser frio e calculista quando grandes interesses seus estão em jogo. Com a mesma rapidez com que explode se acalmará, e se disporá a conversar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Meticuloso, bem organizado e prudente. É assim que geralmente se defini sua personalidade. Entretanto, ao lado dessas qualidades que se fazem notar na sua vida objetiva, social e profissional.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma personalidade repleta de contradições, de aspectos negativos e positivos, faz um excelente confidente e conselheiro. Sabe entender, melhor do que ninguém, os problemas e as limitações dos outros.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Observador e atento, tanto ao mundo exterior como ao interior, costuma possuir forte personalidade, de características marcantes, geralmente levadas ao radicalismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Extremamente sociável e jovial, vive cercado de amigos. Gosta de auxiliar e sente-se feliz e realizado quando pode ser útil, não medindo esforços para conseguir isto.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Introvertido e aparentemente controlador e racional, é sempre uma personalidade algo misterioso, capaz de despertar curiosidades e atenção por parte dos outros.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Realista, que paradoxalmente parece morar num arco-íris, assim é com seus sonhos e sua maneira própria de lidar with eles. É essencialmente social e valoriza extremamente suas amizades.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Bem humorados e aparentemente displicentes. Costumam ser dóceis e facilmente se deixam convencer, principalmente se forem tratados com amor e consideração.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
atualidade astrológica características dos signos energia do dia HORÓSCOPO previsões astrológicas signos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV