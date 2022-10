HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo deste domingo (02)

Quem nasceu nesta data é companheiro, alegre e inteligente

Da Redação

Atualização: 30 de setembro, 2022, às 13:51

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

fonte: Pixabay

Os capricornianos acordam no alerta e devem ficar atento para não sair do orçamento com gastos em supérfluos