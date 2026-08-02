Signos: confira seu horóscopo deste domingo (02)

QUEM NASCEU HOJE

Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. É o defensor da lei e da ordem. Destemido, alegre e lógico.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Peixes ficam no alerta até às 17h38, e a indicação é de cautela durante este período negativo. Se puder fique em casa descansando. Após esse horário os cuidados serão dos arianos nos próximos dois dias e meio.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Hábil, competitivo, organizado, eficiente e muito criativo. Tem chances de ser bem sucedido na vida profissional. As atividades adequadas são as que exigem criatividade, independência e uma visão das coisas.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

É independente e responsável, o que faz com que desempenhe com sucesso os cargos de liderança, bastante original e incrivelmente obstinado. Jamais deixa uma tarefa inacabada, por mais difícil que ela seja.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Os nativos deste signo são incansáveis trabalhadores. No seu aspecto negativo, tendem a voar alto demais. Inquisitivos e detalhistas, exploram a fundo as questões profissionais que lhes despertam interesse.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Graças à sua excepcional habilidade manual e agilidade intelectual, este nativo pode ter êxito numa porção de profissões, em especial nas que requeiram contato com o público.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Este nativo pode abraçar qualquer carreira que exija capacidade de liderança e chefia. As atividades independentes são s mais indicadas, pois tem necessidade de ser o único no comando.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Decidido, poderá achar que trabalhar só é mais vantajoso. É capaz de estudar e escrever longos tratados, melhor do que ninguém. As atividades mais indicadas são o estudo da filosofia, literatura e as pesquisas.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

As atividades de bastidor são as mais adequadas . Planejam seu trabalho cuidadosamente, superestimando muitas vezes detalhes sem importância. Os trabalhos indicados são a ciência e as atividades religiosas.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Para este nativo, nada pode ser mais detestável do que a rotina. Nada pode lhe causar tanto horror como as ordens dadas por outros. Liberal consigo mesmo, e radical com os outros. É um chefe exigente.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É capaz de exercer qualquer profissão, desde que estejam cercados por um ambiente de trabalho tranquilo e harmonioso. São hábeis no comércio e reconhecem de longe uma boa oportunidade.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Perfeccionistas, gostam que tudo seja bem feito, razão pela qual fazem tudo com o máximo cuidado, evitando as menores imperfeições. As atividades que se adaptam são as relacionadas com as artes.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Em virtude da sua facilidade em manipular as pessoas e em tirar proveito de todas as situações, se dá bem nas atividades relacionadas com o público em geral, a diplomacia e a política são indicadas.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

É um profissional paciente, persistente e pouco ambicioso. Suas ambições limitam-se a seu conforto e à sua estabilidade material. Sua bondade leva-o a profissões relacionadas ao bem estar de todos.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.