Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (9)

Os sagitarianos ficam até o final da noite no alerta

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muita vitalidade. Quando emprega sua capacidade num objetivo, não desiste até alcançar o sucesso. Tem facilidade para aprender com os ensinamentos da vida. É espontâneo, forte e um guerreiro.

Alerta

Os sagitarianos ficam até o final da noite no alerta. Os astros indicam a rotina como o melhor caminho para os atuais projetos. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Amor com ciúmes. Adie viagens. Saúde com perda de energia.

Áries – Fase que terá energia de sobra para realizar mudanças nos negócios. Pode aceitar apoio de Gêmeos e Leão. Não vacile ao lidar com o dinheiro, novas chances de ganho. Amor com carinhos e acertos.

Touro – Período que terá respaldo de sócios e parentes. Ótimo para viagens, compras e pensar em novos compromissos financeiros. Fique na companhia de quem gosta. Apoio de Escorpião e Peixes.

Gêmeos – Dia para analisar o que pretende da vida financeira e profissional. Terá energia para organizar mudanças no lar. A pessoa amada precisa de mais atenção. Evite o cigarro e bebidas.

Câncer – Graças a uma atmosfera afetuosa a convivência no lar e com sua família promete felicidade e apoio nas mudanças financeiras. Saúde perfeita. Tente na loteria. Amor protegido.

Leão – Você caminha a passos largos em busca do sucesso profissional e equilíbrio financeiro. A família colabora trazendo paz e muito amor. Saúde boa, só não abuse de bebidas. Vem amor com paixão.

Virgem – Nesta fase você se destaca por ser organizado e responsável. O trabalho e os negócios fluem para o sucesso. Mudanças favoráveis no seu lar. Tente em jogos. Conte com Capricórnio e Áries.

Libra – Período que conseguirá solucionar pendências domésticas, inclusive acertar as contas e sair para compras. Saúde inalterada. A pessoa amada estará um pouco exigente, mas sem grandes problemas.

Escorpião – Você está bem posicionado e terá um bom dia. Relaxe mentalmente e saia para compras, encontros de negócios e espere somente a tranquilidade. Pratique mais esporte. Amor ideal.

Sagitário – Você passa o dia no alerta e precisará de equilíbrio emocional. Evite compras, viagens, decisões profissionais e mudanças no rumo dos negócios. Nada de sentimentos de revolta. Leve baixa no amor.

Capricórnio – O seu dia será suave e feliz. Programe os próximos negócios, compras e viagens, a noite entrará no seu alerta. Procure descansar mais cedo. Não discuta com Sagitário, Aquário e Libra.

Aquário – O período é de cuidados especiais com a saúde. Equilibre suas exigências com a família. O ideal é evitar grandes mudanças no lar e trabalho. Pode ter divergências de opinião com seu amor.

Peixes – Aproveite o dia e saia para compras, visitas, negócios e para cuidar da aparência física. Vem mudanças no seu lar, poderá receber notícias de parentes. Sucesso social, passeios descontraídos. Amor em dose dupla.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

