Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (9)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas, sem rodeios. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta, e a rotina deve ser mantida enquanto estiverem nesta fase negativa. Procure ser mais prático e não deixe nada pendente no trabalho. Não entre em confronto com a pessoa amada e família.

Áries – Fase que apesar de alguns problemas profissionais conseguirá se livrar dos invejosos e acertar as dificuldades. Humor excelente e com isso vem apoio de familiares ou superiores. Vá em frente. Amor suave.

Touro – O período é especial para a renovação da vida profissional. Você vai desfrutar de melhores condições financeiras, Vênus equilibra a entrada de dinheiro e abre espaços para novos ganhos. Amor e paixão.

Gêmeos – Você tem a seu favor Vênus na sua segunda casa, que começa a fortalecer seus negócios, trabalho e entrada de dinheiro. Não se importe com os pequenos problemas. Saiba usufruir. Amor acontecendo.

Câncer – Período que irá fortalecer sua vida profissional, financeira e afetiva. Vênus desde ontem passou a transitar no seu signo trazendo sucesso e equilíbrio no amor. Tente na loteria.

Leão – A partir de agora Vênus o desfavorece e só estará no seu signo a partir do próximo dia 06 de julho. Evite conflitos na área afetiva e não realize mudanças no trabalho ou negócios. Saiba entender a fase.

Virgem – Fase de energias renovadas com possibilidade de organizar o trabalho e conseguir apoio de sócios ou superiores. Estabilidade emocional, que traz um melhor relacionamento com a família. Amor carinhoso.

Libra – Seus caminhos no trabalho estão abertos com novas perspectivas de ganhos. Você se livra fácil dos obstáculos, pode negociar e organizar a vida familiar. Realce sua aparência. Seu amor traz muita paixão.

Escorpião – Você está livre para inovar e pode resolver os problemas da área profissional. Seja rápido nas decisões da vida familiar, pode sair para compras. Estabilidade emocional e alegrias com o seu amor.

Sagitário – Um bom período, você está mais otimista em relação ao seu futuro profissional e financeiro. Energia e vontade de vencer, espere que logo terá acertos nos negócios da família. Total apoio do seu amor.

Capricórnio – O dia é de alerta, a Lua só estará no seu signo amanhã à noite. Não é hora de pensar em grandes mudanças no trabalho ou mesmo no seu lar. Cuidado com as palavras, evite criar problemas com seu amor.

Aquário – Você encontrará saída aos problemas da família, sentirá um grande alívio em relação ao futuro de parentes. Organize seus negócios, trabalho e conte com outras fontes de renda. Sensualidade solta.

Peixes – Fase que você usufrui de muitas novidades. Brilho com os amigos, sócios, superiores e todos os seus familiares. Você estará mais inspirado para viver um grande amor.

