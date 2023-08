Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (8)

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o trato com as pessoas. As profissões como Relações Públicas e ligadas ao grande público são as mais favorecidas. As amizades e companheirismo são muito importantes para este nativo. É intenso, sedutor e amoroso.

Alerta

Os nativos de Touro ainda passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Não ultrapasse etapas no trabalho. Procure ouvir o que as pessoas têm a dizer. No amor, cuidado para sufocar seu par afetivo com ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – Conseguirá resolver os negócios e ampliar o trabalho. Surpresas poderão acontecer nas finanças. Período ideal para novos projetos. A família está em paz. Amor em sintonia. Tente na loteria.

Touro – O dia ainda é de alerta e o clima tenso pode trazer discussões com a família. O ideal é ficar na rotina evitando compras, viagens e novos negócios. Procure equilíbrio para não perder amizades.

Gêmeos – A sua simpatia atrai a atenção das pessoas que pretende negociar ou com quem trabalha ao seu lado. Novas amizades, chances de viagens e solução de problemas domésticos. Curta seu amor.

Câncer – Fase que terá surpresas no trabalho que poderão deixá-lo motivado. Não deixe de mostrar a sua capacidade profissional. Use e abuse do seu charme e viva melhor no amor. Equilíbrio no lar.

Leão – A fase é uma das mais positivas, é o período do seu aniversário. Surpresas no trabalho e negócios. Conseguirá saldar fácil suas contas. Conte com a pessoa amada. Cuide da aparência.

Virgem – O clima no ambiente profissional está agitado e você um tanto nervoso. Não deixe nada atrapalhar seu bom humor. Lembre-se que o Sol não o favorece e o ideal é a rotina. Discussões com se amor.

Libra – Dia que precisará dar mais apoio do que receber, principalmente da família. Esqueça suas exigências e evite qualquer tipo de mudanças, inclusive no trabalho ou negócios. Amor estável.

Escorpião – Período que pode iniciar negócios, abrir novos espaços no trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. Sua descontração trará apoio, incluindo da sua família. Decisões com o seu amor.

Sagitário – O seu astral está em alta, pode sair para viajar, comprar, vender, aproveite para ganhar mais dinheiro e usufruir das amizades. Concentre-se nos seus objetivos. Conte com a família e seu amor.

Capricórnio – Dia que seus negócios estarão confusos, terá que evitar novos gastos e redobrar os cuidados para não criar problemas com a família. Dê apoio ao seu amor. Cuide da saúde.

Aquário – Fase que conquistará a independência financeira e até profissional. Confie na sua capacidade. O clima é vibrante em termos de solução de problemas da família. Paixão para os desimpedidos.

Peixes – Os negócios estão bem colocados e você pode até pensar em parcerias. Algo que sempre desejou pode acontecer. Paciência com a família. Conte com Gêmeos e Leão. Amor com segredos.

