Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (8)

É difícil analisar a atitude dos piscianos diante do dinheiro, pois os nativos desse signo são um tanto confusos a respeito. Isso acontece principalmente porque eles não aceitam restrições como tempo e espaço, ou “meu” e “seu”. Para os piscianos tudo é relativo. Como nenhum outro signo são tentados pela cobiça, poder e ambição, mas não são verdadeiramente seduzidos por eles.

Quem nasceu hoje

A persistência é uma de suas maiores qualidades. É uma pessoa muito observadora, o que fará se destacar no mundo profissional. A família e amigos exercem grande influência neste nativo. Interessado, empreendedor e acessível.

Alerta

Os taurinos ficam no alerta até às 15h41,a, e a rotina deve ser mantida nesta fase desfavorável. Período negativo para mudanças, viagens e compras. Após esse horário os cuidados serão dos geminianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Fase que não terá medo de expressar o que sente e pensa, mas não passe dos limites. O sol não o favorece, evite criar inimizades. Dê atenção à saúde. Confie mais no amor. Discussões no seu lar. Centena 621 Milhar 2953

Touro – Você acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo as 15h41. Cuidado com os fofoqueiros. A noite estará tudo bem no seu relacionamento afetivo. Resolva os problemas financeiros da família. Centena 745 Milhar 6788

Gêmeos – O dia será agitado, acerte o trabalho e dê apoio à sua família. Conseguirá resolver tudo com rapidez. Não se desespere com as finanças, vem novidades. A partir das 15h41 entrará no alerta. Centena 978 Milhar 1331

Câncer – Período de renovação nos negócios, conseguirá encontrar saídas para os problemas profissionais. Sua determinação será responsável pela paz no lar. Cumplicidade no amor. Centena 330 Milhar 7599

Leão – Nesta fase suas amizades farão a diferença, terá apoio na profissão e negócios em parceria. Excelente para viagens, compras e início de projetos no comércio. Surpresa do seu amor. Centena 083 Milhar 3263

Virgem – A influência de Marte e Vênus na sua sexta casa trará a tranqüilidade com à saúde. Convivência equilibrada no trabalho e negócios. Use e abuse da sua sedução. Cuide da aparência. Centena 506 Milhar 6812

Libra – O dia é favorável para acertar problemas do trabalho e finanças. Colaboração de nativos de Aquário. Reencontro com familiares. Resolva os assuntos domésticos. No amor sensualidade à flor da pele. Centena 264 Milhar 2120

Escorpião – Período positivo para acertar problemas que incomodam sua família. Mudanças na área profissional e financeira. Destaque para o amor. Não abuse na alimentação, inicie regime. Centena 853 Milhar 4295

Sagitário – Fase em que os seus contatos comerciais começam a trazer resultados no trabalho e negócios. Nada vai atrapalhar os seus planos familiares. Conte com seu amor, sócios e família. Centena 312 Milhar 0577

Capricórnio – Você esta bem posicionado, e deve aproveitar para ser mais compreensivo com a família. Procure ser menos teimoso e mais participativo nos negócios domésticos. Amor seguro. Centena 295 Milhar 5644

Aquário – A fase atual é uma das melhores do ano astral. Você tem Mercúrio, Marte e Vênus no seu signo abrindo espaço para a felicidade afetiva, profissional e familiar. Ninguém impedirá seu sucesso. Centena 487 Milhar 9068

Peixes – Busque a segurança no trabalho. Os novos negócios devem esperar, assim como mudanças na profissão e família. Não assuma compromissos que poderá cumprir. Dê atenção ao seu amor. Centena 579 Milhar 8401

