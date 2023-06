Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (6)

Quem nasceu hoje

Sabe exatamente o caminho a percorrer na vida. Tem uma excelente capacidade de memorizar, pois a mente é fotográfica. Está sempre envolvido em causas humanitárias. Não admite as desigualdades da vida. É animado, dinâmico e envolvente.

Alerta

Os capricornianos ainda passam o dia no alerta, e os astros desaconselham negociar enquanto durar este período negativo. No amor, controle seu jeito autoritário para não magoar seu par afetivo. Saúde com perda de energia. Fuja da agitação.

Áries – Dia decisivo para questões profissionais, aproveite esta fase. Mãos à obra, confie plenamente na sua boa estrela. Pode viajar, iniciar negócios e resolver problemas da família. Amor total.

Touro – Você sente que o sucesso está nas suas mãos, algumas mudanças nos negócios e novas abertura na vida profissional. Aproveite essa movimentação dando o máximo de atenção. Amor com carinhos.

Gêmeos – Fase cheia de novidades, você só deve esquecer as mágoas do passado. Daqui uns dias Mercúrio trará novidades no trabalho e negócios. A família colabora nas finanças. Vida a dois com amor.

Câncer – Você tem a seu favor Vênus, que hoje passa a influenciar o trabalho e finanças, além de Marte que também impulsiona sua vida profissional. Faça as coisas com calma e se guie pelo bom senso.

Leão – A partir de hoje Vênus, o planeta do amor e da beleza traz aberturas financeiras. Seja mais comunicativo no trabalho e aceite apoio nos negócios. Vida a dois caminhando com paixão.

Virgem – Período um tanto neutro, Marte e Vênus, começam a transitar na sua desfavorável 12ª casa. Aprenda a aceitar certas críticas construtivas. Raciocine de cabeça fria. Apoio da família. Leve tudo na rotina.

Libra – Dia que terá chances de negociar, viajar, comprar, vender e resolver problemas do trabalho. Conte com o melhor no seu lar. Momentos românticos com seu amor. Encontros interessantes. Otimismo em alta.

Escorpião – Fase que deve ser flexível. Não deixe que discussões no trabalho estraguem seus planos. Com calma conseguirá acertar os negócios, incluindo os familiares. Amor com inspiração.

Sagitário – Tem início um período cheio de inovações no trabalho e vida familiar. Estará mais tranquilo e resolverá fácil qualquer problema, incluindo os financeiros. Vênus, traz amor, dinheiro e descontração.

Capricórnio – O dia é de alerta e o ideal é evitar mudanças no lar. Desfavorável para viagens, assinatura de contratos, início de negócios e compras. Não se deixe abater pelo desânimo. Evite criar problemas no amor.

Aquário – Vênus, passa a influenciar sua sétima casa, você estará pronto para resolver assuntos da vida afetiva. Pode assumir compromisso, acertar problemas antigos e ajustar negócios da família.

Peixes – Fase para criar novos planos e aspirações nos negócios. Se não estiver satisfeito conseguirá organizar o trabalho, contar com novos lucros e alcançar a estabilidade. Apoio da família. Amor com privilégios.

