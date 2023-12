Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (5)

Quem nasceu hoje

Tem uma grande preocupação com os mais necessitados. Estará sempre envolvido com o que acontece em sua sociedade. É uma pessoa fiel e busca a perfeição no que faz, seja na vida profissional ou pessoal. Observador, apto e competente.

Alerta

Os nativos de virginianos passam o dia no alerta. Procure a rotina e deixe as mudanças para quando estiver melhor posicionado no trabalho. Controle o que fala para não magoar seu par afetivo. Não desconte seus problemas na família.

Áries – Os astros indicam uma fase feliz, há grandes possibilidades de crescimento profissional e financeiro. Os caminhos se abrem. Conte com a solução de problemas domésticos e afetivos. Tente na loteria.

Touro – A influência atual do Sol na sua oitava casa indica mudanças nos negócios e chances de acertar as finanças. Fortes emoções com o seu amor. Colabore com Câncer e Peixes. Pratique esporte.

Gêmeos – Você passa por um bom período fique ligados nas oportunidades de negócios, apoio no trabalho e convites para compromissos financeiros, pode ser uma parceria. Assuma os problemas da família. Amor total.

Câncer – Dia que o sucesso profissional e financeiro trazem novos negócios, compras, viagens e muitos acertos no trabalho. Não vacile, terá apoio de todos incluindo da família. Evite frituras, cuide da saúde.

Leão – A harmonia que esta fase promete deve ser usada com intensidade. Saia para compras natalinas e até pensar em novos negócios. Acredite na sua intuição e aceite apoio da família. Trabalho em alto astral.

Virgem – Você continua no alerta e se sente desanimado. Lute contra o mau humor e sua forte tendência a criticar as pessoas da família. Transforme a vida agindo com auto confiança. Não discuta com seu amor.

Libra – Período positivo, não vacile na hora de resolver problemas com sócios. Aproveite apoio da família. Viva com intensidade. Vênus, no seu signo traz amor, dinheiro, paz e saúde. Mostre seu talento no trabalho.

Escorpião – Você finalmente recebe a influência de Vênus no seu signo. A partir de agora é só alegrias no lar, amor, trabalho e solução de problemas financeiros, que começam a se definir. Novas propostas.

Sagitário – Este período pede atenção com os gastos e maior equilíbrio nas exigências da vida afetiva, principalmente o ciúmes. Não tenha medo de errar. Desfavorável para viagens.

Capricórnio – Fase que deve ser criativo e aceitar sugestão ou apoio nos negócios e trabalho. Não se queixe da família, uma conversa franca resolverá tudo. Aceite apoio de Áries e Escorpião.

Aquário – Um bom dia para acertar os negócios e pensar em abrir novas frentes de trabalho. Suas ideias trazem solução financeira e indicam sucesso. Pode resolver seu caso de amor. Não fique só.

Peixes – Uma nova fase que se inicia, Vênus na sua nona casa astral, é sinal de melhores condições financeiras e afetivas. Compreender os fatos o levará a fazer grandes mudanças na profissão. Amor em elevação.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

