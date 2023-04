Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (4)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Sua capacidade de análise é acima da média. Nada o fará desistir de um objetivo, principalmente no que se refere a carreira. Resolverá os problemas no momento em que aparecerem, pois não gosta de meios termos. Ativo, leal e enérgico.

Alerta

Os nativos de Virgem ficam no alerta até às 18h52, e a rotina deve ser sua aliada durante esta fase desfavorável. Após este horário, quem precisará de cuidados serão os librianos, nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você tem a presença do Sol e Júpiter no seu signo e hoje Mercúrio passa a influenciar sua casa de trabalho e finanças. Novidades no lar e chances de reorganizar a vida afetiva. Saúde excelente.

Touro – Você começa a ver uma luz no fim do túnel. Vênus no seu signo e hoje também a forte influência de Mercúrio. Seu sexto sentido aponta novos caminhos no que se refere a ganhos e trabalho. Estará prestativo no amor.

Gêmeos – Período que precisará ser compreensivo com a família e ainda mais com as pessoas do trabalho. Desfavorável para viagens, compras e mudanças no lar. Passe esta fase com bons pensamentos e ações.

Câncer – Dia que terá o apoio no seu trabalho. O astral na sua casa deve melhorar, Marte imprime velocidade na solução dos problemas. Conte com amigos, parceiros de Aquário e Peixes. Amor sedutor.

Leão – A Lua está no seu signo e você estará mais suave em relação aos problemas de trabalho. Pode assinar contratos, viajar e lutar pelos objetivos financeiros. Seu coração libera mais carinhos no amor.

Virgem – Você ainda passa pelo alerta e deve ser compreensivo com a família. Contenha as exigências ou mudanças no seu lar. Evite confrontos no trabalho. A Lua passa a proteger a partir das 18h52.

Libra – Dia que terá novidades em seu lar. A família procura satisfazer seus desejos e a harmonia será total. Use o seu magnetismo para se dar bem no amor. A partir das 18h52, você entrará no alerta.

Escorpião – Fase que se sente amparado pela família e seu amor. Receberá apoio às mudanças que pretende realizar. O trabalho em equipe está em alta, o sucesso virá rápido. Bons fluídos nas finanças.

Sagitário – A influência astral traz chances de renovar seus negócios e trabalho. Aposte na comunicação com colegas, superiores ou parceiros. Bons contatos financeiros. O seu carisma deve fazer seu amor delirar.

Capricórnio – Dia de problemas com a família, use sua famosa diplomacia para evitar brigas e discussões. Procure não ser chato em suas exigências no trabalho. Clima tenso no amor.

Aquário – Plutão no seu signo faz uma revolução em suas ideias. Atividades culturais, viagens, estudos, mudanças no lar e chances de organizar novos negócios. Equilibre as finanças. Bom clima afetivo.

Peixes – Fase que deve levantar seu humor. Os astros garantem poder de iniciativa abrindo espaço no seu trabalho. Conseguirá expor seus desejos e sentimentos à família e seu amor. Estará mais sonhador.

