Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (31)

Quem nasceu hoje

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta, e os astros apontam um período para ter cuidados. Não entre em confronto com pessoas do seu trabalho. Fique dentro do orçamento financeiro. No amor, a paciência deve prevalecer. Saúde neutra.

Áries – Fase que pode planejar os próximos negócios e resolver assuntos do trabalho. Mas, deve esperar um pouco até o Sol entrar em Sagitário. Organize tudo e vá com calma. Cuide mais do seu amor.

Touro – A Lua no seu signo proporciona uma maior tranquilidade com a família, além de sócios. O dia vai ser curto para tantos afazeres. Vem bons resultados nas finanças. Amor com participação. Saúde ótima.

Gêmeos – O dia é de alerta, o ideal é adiar viagens, compras e decisões na área profissional. Com a saúde, você perde mais energia do que ganha. Encare a vida com leveza. Evite bebidas e o cigarro. Amor neutro.

Câncer – Período positivo, programe o feriado com a família até com viagens. Seu amor traz carinhos. Trabalho e negócios em alta. Não se esqueça do seu alerta que começa a partir do dia 01, às 18h31.

Leão – Você estará resolvendo os negócios domésticos e terá um grande apoio da família para realizar algumas mudanças. Encare fofocas e a inveja com determinação. Trabalho compensador. Amor e paixão.

Virgem – O seu brilho abre caminhos para resolver todos os problemas que o incomodavam. Estará em evidência com os negócios, trabalho e conseguirá acertar as pendências financeiras. Seja ousado no amor.

Libra – Fase que precisa respirar fundo e acertar os negócios e trabalho. De apoio à sua família, evite tantas exigências. Procure se alimentar corretamente e descanse mais. Amor negativo.

Escorpião – A influência desta fase é bem equilibrada, mas pede que se afaste de pessoas negativas. Você está vindo de um período que precisa ser analisado e discutido no trabalho. Amor em paz.

Sagitário – Você passa pelo seu inferno astral, e a ansiedade será seu maior problema. Não discuta e nem exija nada da família e seu amor. O dinheiro passa pela sua mão, o ideal é não gastar.

Capricórnio – Fase que pode sonhar com equilíbrio financeiro, profissional e iniciar novos compromissos de trabalho. O dia é animado, inclusive com a família. Tire algumas horas para compras e curtir o seu amor.

Aquário – Período que pode abrir seu coração para o amor e acertar todos os problemas. Chances para os que buscam uma convivência. A família procura agradar, ambiente doméstico em alta.

Peixes – Fase que deve acelerar o ritmo de trabalho, negócios e pensar em ampliar o que já existe. Abra seu coração para o amor, vem paixão muito forte. A saúde esta excelente. Bom para viagens no feriado.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

