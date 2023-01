Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (31)

Da Redação

É uma pessoa com muita vitalidade física e mental. Quando emprega sua capacidade num objetivo, não desiste até ter sucesso. Tem facilidade para aprender com os ensinamentos da vida. É espontâneo, intenso e um guerreiro.

Os geminianos continuam recebendo a indicação negativa do alerta e a rotina deve ser sua aliada durante este período. Não entre em confronto com colegas de trabalho. Poderá ter aborrecimentos com seu par afetivo. Gastos somente de primeira necessidade.

Áries – Hoje, precisará ser mais otimista em relação aos negócios e ganhos. Coloque em dia seus compromissos de trabalho e não espere apoio. Vênus não protege o setor profissional e afetivo.

Touro – O trabalho em equipe deverá ser mais lucrativo, por isso aceite apoio das pessoas que negociam ou trabalham com você. Marte aumenta suas ambições. No amor certeza de muita paixão.

Gêmeos – Você ainda passa o dia no alerta e pode ter desentendimentos no trabalho. Seja menos impulsivo e espere que logo terá boas mudanças. Não seja agressivo com a família e seu amor. Evite novos gastos.

Câncer – Período para agitar o trabalho e a vida social, aceite convites de amigos para sair da rotina. Solte sua alegria e não tenha receio de tomar iniciativas no amor. A família colabora.

Leão – Dia que o trabalho e negócios caminham para a definição financeira. Ganhar dinheiro depende dos seus esforços. Reparta suas conquistas com quem estima. Amor com muita paixão, acertos de convivência.

Virgem – Você passa por um bom período e tem tudo para resolver de vez os negócios e trabalho, incluindo novas parcerias. É tempo de sucesso com os assuntos da família. Amor no comando do coração.

Libra – O Sol favorece as mudanças no lar, compras domésticas e negócios imobiliários. Você equilibra o setor financeiro e você se sente realizado. Levante seu astral na vida afetiva. Tente em jogos e loteria.

Escorpião – Fase que sua percepção em alta ajuda a visualizar bons negócios e iniciar novos trabalhos. Terá disposição de sobra. Dê apoio à família. Conte com Virgem e Touro. Alto astral no amor.

Sagitário – Marte, o deixa cheio de coragem para vencer os desafios do trabalho. A colaboração de sócios, superiores ou parceiros será total. Transações financeiras em alta. Lar feliz. Paixão repentina.

Capricórnio – Dia que deve levantar seu astral na vida familiar que vai bem, é só curtir. Seu instinto protetor esta em alta com a pessoa amada. Clima de sucesso financeiro. Valorize mais seu visual.

Aquário – O Sol no seu signo é sinal de uma fase produtiva no trabalho. Você se sente realizado financeiramente e pode esperar mais. O amor vem com conquista, coração feliz. Reencontro com seus parentes.

Peixes – Nesta fase deve cuidar da saúde e se afastar de pessoas negativas. No trabalho precisará ser mais participativo. Libere boas energias com a família e dê mais compreensão. Cautela com novos gastos.

