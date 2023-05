Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (30)

Quem nasceu hoje

Conseguirá todos os objetivos na vida, para tanto basta usar sua capacidade. As viagens e estudos terão uma importância muito grande em sua vida. Contatos sociais favorecidos. Inteligente, Vigoroso e de bom coração.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e a rotina é indicada durante esta fase negativa no trabalho. Adie negociações ou poderá ter perdas na sequência. No amor, procure apoiar seu par afetivo. Não descuide da alimentação.

Áries – Você recebe apoio que necessita para resolver antigos problemas profissionais e financeiros. Conseguira passar boa energia. Mudanças no seu lar. Em alta viagens, compras e melhora do amor.

Touro – Podem acontecer mudanças que você vem planejando, contar com apoio e ter aberturas financeiras. Novos novas ideias e sucesso. Aproveite para ganhar mais. No amor a ordem é a paixão.

Gêmeos – Você está a um passo de realizações no lar e no trabalho. Mercúrio, seu planeta só estará no seu signo dia 12 próximo. Não mude seu humor, evite críticas. Conquistas no amor. A família precisa de você.

Câncer – A fase pede que arregace as mangas com muito trabalho, responsabilidades, mas os resultados estão devagar. Acredite no seu magnetismo e conte com seu amor. Cuide da saúde.

Leão – O momento pede que controle sua ansiedade e não crie problemas no trabalho. A situação financeira começa a melhorar a partir do próximo dia 06. Seu amor estará muito exigente. Cuide do lado espiritual.

Virgem – Você está mais voluntarioso e amoroso com todos devido a Lua no seu signo. Dê atenção a Capricórnio e Câncer. Saúde perfeita. Vontade de sair da rotina e realizar compras. Amor em alto astral.

Libra - Você passa pelo alerta e o ideal é ser mais prestativo com a família. Deixe o pessimismo de lado e contenha as exigências com a pessoa amada. Desfavorável para viagens, compras e mudanças no lar.

Escorpião – O Sol na sua oitava casa indica a necessidade de evitar mudanças no trabalho ou negócios. Precisará ser determinado e não esperar por apoio. Pegue leve com a família. Amor com ótimas emoções.

Sagitário – Dia que conseguirá resolver problemas financeiros e profissionais. Grandes emoções na vida familiar. Alegrias com o andamento da vida afetiva. Relaxe e aproveite.

Capricórnio – Você passa por um bom período e pode negociar, viajar e buscar respostas para os compromissos domésticos. Criatividade em alta. Esqueça as mágoas e viva numa boa com a família.

Aquário – O seu setor familiar esta iluminado, aproveites para desfazer mal entendidos e solidificar suas relações. Ótimo para melhorar seu visual, para compras e tratamentos estéticos. Amor firme. Tente na loteria.

Peixes – O sucesso acompanha sua trajetória profissional e financeira. Não se ligue nos pequenos problemas. Não discuta com Gêmeos e Câncer. Agilidade na solução de pendências domésticas. Devagar com seu amor.

