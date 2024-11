Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (29)

Quem nasceu hoje

Tem uma forte tendência para os negócios, apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, por ser uma pessoa com muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado habilidoso e produtivo.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante esta fase. Adie mudanças no setor de trabalho e gastos fora do orçamento. Cuidado com atos e palavras impensadas, você pode magoar seu par afetivo e família.

Áries – Dia que terá chances de organizar seu trabalho e acertar os negócios. Apoio de Capricórnio e Gêmeos. Boas notícias sobre a família. Mas, ainda será importante cuidar da saúde, evite a ansiedade. Amor calmo.

Touro – Fase de boas emoções em relação aos negócios, que trazem o sucesso esperado. Quem trabalha como empregado pode receber apoio para mudanças. Entusiasmo com a família. Evolução no amor.

Gêmeos – Você terá colaboração da família para acertar todos os problemas. Conseguirá fácil acertar as contas. Vá em frente com novos compromissos financeiros. Propostas no amor.

Câncer – A fase é de conquistas financeiras e consequentemente no trabalho. Segurança nas novas investidas. Amor com decisões de convivência. Romantismo em alta. Boas notícias sobre dinheiro.

Leão – Você conseguirá organizar e resolver problemas da família, e com isso vem o equilíbrio nas finanças. Dinamismo em suas ações de negócios. Forte poder de atração com a pessoa amada. Saúde ótima.

Virgem – A maior parte dos problemas serão facilmente solucionados. Alegrias no trabalho e crescimento nos negócios. Vencerá as invejas e inimigos. A harmonia está presente no seu lar. Amor com forte atração.

Libra – O dia é de alerta, o ideal é não sair da rotina. Adie viagens, compras e mudanças no lar. A família está exigente, e você deve ter paciência com todos. Desfavorável para decisões afetivas.

Escorpião – Você terá com certeza um bom dia e deve resolver rápido os negócios, compras e decisões na área doméstica. Bons momentos no trabalho, que vai bem e com chances de crescimento. Lar feliz.

Sagitário – Nesta fase você deve ficar na sua, evite reclamações ou acusações na área profissional. O Sol não o favorece, procure manter a rotina. Cuide da saúde. A família tende até colaborar.

Capricórnio – O dia será perfeito no trabalho e negócios. Apoio da família. Bons momentos profissionais e abertura para acertar as contas. Vênus está na sua 12ª casa. A saúde precisa de atenção.

Aquário – Você passa por uma fase de mudanças, que podem repercutir nas finanças e com a família. Haverá com certeza as chances que busca para realizar mudanças no setor doméstico. Saúde neutra.

Peixes – O período é de realizações na vida profissional e financeira. Se concentre no seu trabalho e poderá contar com o melhor. Fase de negociações e muita paz no lar. Novas emoções no amor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.



