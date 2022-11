Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (29)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito batalhadora. Busca sempre coisas novas, seja na vida pessoal ou profissional. As viagens exercem grande fascínio neste nativo. Tem uma grande energia, por isso está sempre se aventurando. É ousado, criativo e inteligente.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta. Não deixe a intransigência interferir no trabalho. Procure ser mais paciente com as pessoas à sua volta. Os gastos devem ficar dentro do orçamento. Viagens desfavorecidas. Amor com ciúmes.

Áries – Fase que pra vencer é só querer. Pequenos obstáculos serão facilmente superados. Ótimo para viagens, compras, início de novos negócios e acertos profissionais. No amor caminhos serenos.

Touro – Período que sua força de vontade será responsável pelo sucesso. Resultado positivo no trabalho, negócios e até novas parcerias. Conquistará de vez a pessoa amada. Só não discuta com a família.

Gêmeos – Dia que conseguirá realizar um antigo sonho relacionado à profissão. Os astros indicam transformações no lar e apoio da família. Não discuta com Aquário e Capricórnio. No amor está tudo bem.

Câncer – Terá apoio que busca na profissão e vê o aumento financeiro. Pode sair para compras domésticas e de uso pessoal. Positivo para iniciar novo negócio, pode ser com a sua família.

Leão – Dia que recebe ajuda da família e pessoas interessadas no seu trabalho. Conseguirá se livrar de muitos problemas financeiros. Excelente clima com a pessoa amada. Vênus, traz chances em jogos.

Virgem – A influência do Sol na sua quarta casa traz acertos na vida doméstica e melhora na relação com parentes. Você brilha em termos profissionais e conquistará o que busca nas finanças.

Libra – Fase que deve ser menos indeciso e sair em busca de suas realizações familiares. Terá apoio que necessita. Momentos de muita paixão com seu amor. Pratique algum esporte. Relaxe e aproveite.

Escorpião – O período é excelente para organizar sua vida financeira, só terá que usufruir. Ótimo para compras, viagens, início de negócios e mudanças na vida profissional. Não alimente sentimentos de derrota.

Sagitário – Vênus, Mercúrio e Sol enviam força necessária para que alcance o sucesso. Sua capacidade de iniciativa no trabalho e no lar estão em alta. Positivo para viagens, compras e decisões. Muito amor.

Capricórnio – A Lua esta no seu signo, mas os astros pedem cautela com novos gastos, mudanças no lar ou viagens. Pode enfrentar uma crise no amor. Descanse a mente e evite mal entendidos com a família.

Aquário – O dia é de alerta e a Lua na sua desfavorável 12ª casa indica problemas profissionais e com a saúde. Não discuta com familiares e com seu amor. Não conte com acertos financeiros.

Peixes – Você continua de bem com a vida, os astros trazem tranquilidade com o setor profissional. Mantenha a confiança e espere boa entrada de dinheiro. Amor suave e feliz.

