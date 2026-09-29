Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (29)

QUEM NASCEU HOJE

Tem habilidade para resolver os assuntos mais delicados com extrema sabedoria. Trabalha sempre pensando no futuro. Não gosta dos atalhos, procura realizar as tarefas sem pular etapas. É observador e inteligente.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Touro passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante esta fase negativa. Gastos fora do orçamento devem ser analisados. Deixe o trabalho como esta, adie mudanças neste setor. Evite brigas com seu par afetivo e família.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Bons momentos com a família e novas aberturas no trabalho. Marte seu planeta, passa a influenciar sua positiva quinta casa. O sucesso esta em suas mãos, pode contar com equilíbrio profissional e financeiro.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O seu dia será no alerta, fuja de situações complicadas no trabalho. Siga sua intuição, seus pensamentos estão certos, isto é evite mudanças. Não corra riscos desnecessários. A família precisa de apoio.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Fase de renovação nos negócios, procure estar aberto as novidades e aceite apoio para abrir novas frentes de ganho. Boas notícias sobre a família. Na área afetiva, você esta bastante seguro.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você passa por um bom período e, tem chances de melhorar seus ganhos, abrir novas oportunidades com Libra, Aquário e Áries. O amor esta sereno. Apenas deve evitar novos gastos. Novidades no lar.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Marte traz oportunidades de melhorar seus ganhos, abrir frentes de negócios e mudar o rumo do trabalho. Conte com a família. Organize o que busca em termos profissionais. Amor exigente.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O dia vai transcorrer com tranquilidade, a Lua e Saturno deixarão você mais consciente de suas limitações. A fase não é negativa, organize os negócios e a vida familiar antes de qualquer mudança.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

O Sol no seu signo traz tranquilidade para sua vida familiar. Vênus, equilibra o trabalho, finanças e tudo acontece fácil e rápido. Pode aceitar apoio ou parceria com Aquário ou Leão. Amor em alto astral.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta fase você precisará de paciência, o Sol o não o favorece. Evite medir forças com Touro, Peixes e Virgem. Desfavorável para viagens, compras e visitas. Se reserve e não comente sua vida.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que pode aproveitar para acertar problemas da vida familiar, as indicações são positivas. Seus esforços para equilibrar as finanças estão em alta. O trabalho tende a crescer. Acerte-se com seu amor.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Fase para resolver os problemas da família e sair para compras domésticas. Bons acertos financeiros que incomodam. A pessoa amada colabora, período de amor e companheirismo. Saúde excelente.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A fase atual é positiva para compras, viagens, decisões profissionais e até novas aberturas. Ficará feliz com o andamento dos negócios. Apoio de sócios ou familiares. Amor firme.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Momento em que irá se sentir desanimado, mas tudo isso é passageiro. Colabore no trabalho e terá estímulos para novos ganhos. Não discuta com Escorpião e Touro. Convivência agradável no amor.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.