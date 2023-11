Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (28)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com uma grande capacidade profissional. A objetividade é uma de suas maiores qualidades, o que fará se destacar. Tem um encanto especial que atraem todos à sua volta, principalmente o sexo oposto. Elegante, vigoroso e inteligente.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Cuidado para não se perder com negócios fora de sua área de atuação. Finanças em baixa. Evite discussões com seu amor. Saúde neutra.

Áries – A sua motivação está focada em alcançar o sucesso no trabalho e voltar a ter equilíbrio financeiro. Receberá apoio e conseguirá administrar com sucesso os seus negócios. Paixão com mais inspiração.

Touro – Dia que estará mais prestativo no trabalho e, com isso terá o apoio para melhorar seus ganhos. A vitória o espera. Saúde protegida. No amor e no seu lar tudo está estável. Conte com Sagitário.

Gêmeos – Você passa pelo alerta, precisará colocar os pés no chão e não sair da rotina. É uma fase passageira, logo terá a solução dos problemas profissionais e familiares. Relaxe e cuide da alimentação.

Câncer – O dia será bem equilibrado nos seus negócios e trabalho. Poderá sair para compras, visitas e também resolver os assuntos da sua família. Tudo tranquilo com seu amor.

Leão – Dia positivo para resolver assuntos do trabalho. Aproveite as boas energias para buscar o equilíbrio profissional. O seu poder de convencimento está em alta. Amor com mais intensidade.

Virgem – Sua energia vai surpreender a todos no trabalho. Pode esperar pelo sucesso financeiro. Será reconhecido pela sua capacidade e terá novas oportunidades. Vênus traz mais amor.

Libra – Você passa por uma fase de mudanças no rumo da vida familiar e afetiva. Conseguirá acertar os negócios. Pode sair até para compras do lar, incluindo para decoração. Mais carisma com a pessoa amada.

Escorpião – Seus planos financeiros precisam de atenção e paciência, Vênus, só estará no seu signo no dia 5 de dezembro. Melhore o seu humor para não ter atritos com a família, no trabalho e com seu amor.

Sagitário – Você passa por uma excelente fase no trabalho e com a família. O seu charme vai dar as cartas no amor. O dia será animado você se sente realizado e mais comunicativo. Melhora da saúde.

Capricórnio – O período exige que fique esperto e redobre a atenção nos assuntos profissionais e financeiros. O ideal é relaxar, não tenha pressa para mudar os negócios da família. Cuide da saúde.

Aquário – Bom dia para resolver problemas domésticos e dar uma força a família. Reforce sua fé, ela será importante para o seu equilíbrio. O clima no trabalho será de sucesso. Novas emoções com o seu amor.

Peixes – Você passa por uma fase tranquila, pode pensar em mudar alguns projetos e aceitar apoio na profissão. O amor vai compensar os problemas passados. Excelente para compras, negócios e visitas.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

