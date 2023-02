Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (28)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os geminianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina enquanto durar esta fase negativa

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É autêntica em seu modo de agir, e procura transmitir isso para as pessoas do seu convívio. A inteligência acima da média o fará alcançar postos de destaque no setor profissional. É firme, arrojado e companheiro leal.

continua após publicidade .

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina enquanto durar esta fase negativa. Não corra risco desnecessário no setor financeiro. Controle a impulsividade para não magoar a pessoa amada e família. Saúde neutra.

continua após publicidade .

Áries – A influência astral indica problemas financeiros. Evite novos gastos, viagens, compras a prazo e mudanças na vida profissional. Saúde sensível, faça um check-up. Amor calmo.

Touro – Alguns planetas o desfavorecem, por isso fuja de provocações no seu lar. Não conte com de Áries, Gêmeos e Libra. Mas, conseguirá organizar os negócios, e logo terá recompensas. Conflitos no amor.

Gêmeos – O dia de alerta pode trazer tensão no trabalho. Não conte com sócios ou superiores. Sua Irritação precisa ser contida. Seja sensato com a família. A pessoa amada esta com ciúmes.

continua após publicidade .

Câncer – Você passa bem o dia e conseguirá resolver a maior parte das obrigações no lar e trabalho. Surpresas financeiras, aguarde que vem o sucesso. Descontração na família. Sensualidade marcante.

Leão – Período tranquilo no lar, conseguirá passar boas energias a todos. No trabalho mesmo com dificuldades resolverá o que interessa. Decisões importantes nos negócios. Fase gratificante no amor.

continua após publicidade .

Virgem – Fase que se sente feliz com o andamento da vida familiar e com as notícias que recebe de parentes. Com simpatia atrairá o seu amor. Trabalho com sucesso. Lucros extras para quem negociam por conta.

Libra – Você precisa ser mais atencioso com a família, evite tantas exigências. O setor de trabalho vai bem e as finanças voltam a crescer. Cuide da saúde, Controle a ansiedade. Faça uma surpresa para o seu amor.

Escorpião – Dia de descontração que o levará a organizar novos negócios, acertos profissionais e poderá receber apoio para mudanças. Desafios no seu lar, colabore com Gêmeos, Touro e Áries.

Sagitário – A influência dos astros traz a necessidade de acertar problemas domésticos. Fato marcante em relação ao relacionamento com parentes. Seja mais prestativo. Evite decisões impensadas. Amor suave.

Capricórnio – Um bom dia com a família e muito progresso nos negócios. Positivo para compras, viagens, encontros de familiares e abertura de novo caminho profissional. Amor com romance.

Aquário – Período tranquilo em relação aos assuntos domésticos, conseguirá resolver a maior parte das dificuldades, inclusive as financeiras. A Lua traz novos ideias. Conquista fácil no amor.

Peixes – Poderá contar com amigos, sócios e pessoas que negocia ou trabalha. A cada dia que passa você supera os problemas. Clima de sucesso nas finanças. Amor sensacional, que tal um presentinho?

Siga o TNOnline no Google News