Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (28)

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o trato com as pessoas. As profissões como Relações Públicas e ligadas ao grande público são as mais favorecidas. As amizades e companheirismo serão muito importantes. É intenso, sedutor e amoroso.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta, e a indicação é de cuidados no trabalho. Deixe as mudanças domésticas para quando estiver melhor posicionado. No amor, evite fazer tantas cobranças ao seu par afetivo. Saúde neutra.

Áries – Você terminará praticamente todos os negócios e trabalho com sucesso. Será fundamental o apoio de sócios, superiores ou parceiros. Família um pouco tensa. Amor agitado, evite os ciúmes.

Touro - A fase é de concretização dos projetos financeiros e para melhorar sua vida profissional. Coragem não faltará para mudar o que não esta indo bem. Sorte, é a palavra do dia.

Gêmeos – A Lua esta no seu signo, assim como Vênus, Mercúrio e o Sol trazendo muita ação. As boas energias dos astros devem ajudar a resolver todas as questões negativas no lar e trabalho.

Câncer – Dia de alerta, procure cuidar dos problemas profissionais e domésticos com muita garra. Poderá enfrentar disputas financeiras. Dê um tempo, espere os astros o favorecerem.

Leão – A influência é perturbadora, pois o Sol na sua desfavorável 12ª casa pede rotina. Equilibre as finanças, então nada de novos gastos. Evite mudanças profissionais. Amor agitado.

Virgem – Dia para renovar suas esperanças em aumentar os ganhos. Acredite na ajuda de sócios ou superiores. Todos estão ao seu lado, inclusive a família. Bons resultados financeiros. Sintonia com seu amor.

Libra – Você passa por um excelente período e deve ter tranquilidade com a família. Ótimo para acordos financeiros com nativos de Sagitário e Peixes. Simplifique a vida, aproxime-se mais do seu amor.

Escorpião – O sucesso e a tranquilidade dependerão do seu entrosamento no ambiente de trabalho, por isso seja mais amável. Evite realizar mudanças nos negócios e no lar. Amor ciumento.

Sagitário – As condições de trabalho ou negócios estão favoráveis para início de novos projetos e acertar parceria com Gêmeos ou Áries. Facilidade para quem é funcionário. Evite o orgulho no amor.

Capricórnio – Um bom dia para organizar mudanças no seu lar, não esqueça que todos esperam e contam com você. Fatos novos e surpresas nas finanças. Amor vibrante e feliz, acertos de convivência.

Aquário – Vitórias profissionais e financeiras. Positivo o relacionamento no trabalho, colaboração de superiores ou empregados. Vitórias marcantes para quem tem o próprio negócio. Amor vibrante.

Peixes – Você vive um período tranquilo e deve explorar sua criatividade. Viva esta fase com a mente aberta para novos compromissos profissionais. Não espere e nem se acomode. Agitação gostosa no amor.

