Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (28)

QUEM NASCEU HOJE

É muito competente, por isso ocupará posição de destaque na vida profissional. A família é parte importante no sucesso desse nativo. Os obstáculos da vida não serão empecilhos para sua força de vontade. É companheiro, lutador e decidido.

ALERTA DO DIA

Os capricornianos ainda passam o dia no alerta e a rotina é indicada durante este período. Cuidado ao tratar de assuntos profissionais, não relegue suas responsabilidades. Fuja de discussão com familiares. Evite gastos fora do orçamento.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você passa por um período e não deve reprimir seus sentimentos em busca do equilíbrio financeiro e profissional. Positivo para novos negócios, compras e organizar seu lar. Amor com renovação.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Marte na sua segunda casa astral, traz chances de acertar e equilibrar o trabalho e ganhos. Usufrua do que já conquistou e espere que o sucesso esta em suas mãos. Seja prestativo com seu amor.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O dia promete muito agito com colegas de trabalho e superiores. Realizará excelentes negócios. Dê mais atenção a pessoas de Escorpião e Leão. Vá atrás de novos acertos afetivos. Saúde perfeita.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Período positivo para trabalhar em equipe e acertar mudanças financeiras. Com bom humor, conseguira resolver os problemas existentes. Novas energias em seu lar. Alegria com Peixes e Touro.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia que poderá para contar com a colaboração na área de trabalho. A fase do seu aniversário traz oportunidades para organizar na vida familiar, profissional e afetiva. Saúde ótima.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O período indica a necessidade de não passar dos limites nas exigências ou mudanças na área profissional e financeira. O dia será confuso e nervoso no lar. No amor haverá reconciliação. Cuide da saúde.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você deve retribuir carinhos e atenção à família. No trabalho, precisará de mais equilíbrio e evitar qualquer tipo de mudança. Crise na vida afetiva. Cuide da saúde, tome água. Não viaje.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta fase conseguirá resolver a maior parte dos problemas profissionais. Colaboração da família. Acertos e estabilização financeira. Amor com brilho e carinhos. Cautela com os invejosos.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Um bom dia na área profissional e chances de novos compromissos financeiros. Se sairá bem em novos negócios em parceria. Positivo para viagens e acertos domésticos. Amor com paixão.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você esta passando pelo alerta, a Lua indica a necessidade de relaxar e, evitar discussões no trabalho e na vida familiar. Cuidado com o excesso de ambição. Amor com ciúmes.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia que conseguirá resolver alguns dos problemas profissionais. Proteção para organizar novos negócios e pensar em parceria. Esqueça as dificuldades e entre no clima de alegria. Amor envolvente.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase que sente que todos colaboram com suas ideias, incluindo sócios, superiores e familiares. Saia da rotina e invista no seu trabalho. Confiança é a palavra chave, sairá vitorioso. Amor com muita paixão.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.