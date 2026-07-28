Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (28)
Quem nasceu nesta data é companheiro, lutador e decidido
QUEM NASCEU HOJE
É muito competente, por isso ocupará posição de destaque na vida profissional. A família é parte importante no sucesso desse nativo. Os obstáculos da vida não serão empecilhos para sua força de vontade. É companheiro, lutador e decidido.
ALERTA DO DIA
Os capricornianos ainda passam o dia no alerta e a rotina é indicada durante este período. Cuidado ao tratar de assuntos profissionais, não relegue suas responsabilidades. Fuja de discussão com familiares. Evite gastos fora do orçamento.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Você passa por um período e não deve reprimir seus sentimentos em busca do equilíbrio financeiro e profissional. Positivo para novos negócios, compras e organizar seu lar. Amor com renovação.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Marte na sua segunda casa astral, traz chances de acertar e equilibrar o trabalho e ganhos. Usufrua do que já conquistou e espere que o sucesso esta em suas mãos. Seja prestativo com seu amor.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
O dia promete muito agito com colegas de trabalho e superiores. Realizará excelentes negócios. Dê mais atenção a pessoas de Escorpião e Leão. Vá atrás de novos acertos afetivos. Saúde perfeita.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Período positivo para trabalhar em equipe e acertar mudanças financeiras. Com bom humor, conseguira resolver os problemas existentes. Novas energias em seu lar. Alegria com Peixes e Touro.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Dia que poderá para contar com a colaboração na área de trabalho. A fase do seu aniversário traz oportunidades para organizar na vida familiar, profissional e afetiva. Saúde ótima.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
O período indica a necessidade de não passar dos limites nas exigências ou mudanças na área profissional e financeira. O dia será confuso e nervoso no lar. No amor haverá reconciliação. Cuide da saúde.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Você deve retribuir carinhos e atenção à família. No trabalho, precisará de mais equilíbrio e evitar qualquer tipo de mudança. Crise na vida afetiva. Cuide da saúde, tome água. Não viaje.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Nesta fase conseguirá resolver a maior parte dos problemas profissionais. Colaboração da família. Acertos e estabilização financeira. Amor com brilho e carinhos. Cautela com os invejosos.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Um bom dia na área profissional e chances de novos compromissos financeiros. Se sairá bem em novos negócios em parceria. Positivo para viagens e acertos domésticos. Amor com paixão.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Você esta passando pelo alerta, a Lua indica a necessidade de relaxar e, evitar discussões no trabalho e na vida familiar. Cuidado com o excesso de ambição. Amor com ciúmes.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Dia que conseguirá resolver alguns dos problemas profissionais. Proteção para organizar novos negócios e pensar em parceria. Esqueça as dificuldades e entre no clima de alegria. Amor envolvente.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Fase que sente que todos colaboram com suas ideias, incluindo sócios, superiores e familiares. Saia da rotina e invista no seu trabalho. Confiança é a palavra chave, sairá vitorioso. Amor com muita paixão.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.