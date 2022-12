Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (27)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, profissional e talentoso.

Alerta

O dia é desfavorável para os piscianos que continuam recebendo a influência do alerta. Trabalho precisando de cuidados especiais. Cautela com gastos que possam comprometer suas finanças. No amor, evite ser dispersivo.

Áries – O fim do ano se aproxima, estará mais tranquilo e firme nas decisões financeiras. Atente para projetos criativos e organize tudo para colocá-los em prática. Proteção no amor. Segurança profissional.

Touro – Fase que sua capacidade de se relacionar com as pessoas esta incrível e sua força astral trará o sucesso profissional. Não levante os ciúmes do seu amor. Proteção para ganhar mais.

Gêmeos – Não espere a colaboração da família, pelo contrário é você que deve dar apoio e aceitar convites para a passagem de ano. Trabalho exigente, por isso nada de grandes gastos. Amor distante.

Câncer – Bom dia para fazer contato com amigos, parentes e até recomeçar a vida social mais estimulante. Todos estão dispostos a ajudar. Mais liberdade no seu caso de amor, felicidade total. Finanças em alta.

Leão – Você sente que pode esperar alegrias em 2023. Logo terá a solução de problemas do trabalho. Relaxe para curtir a família e seu amor em clima romântico. Colaboração de Capricórnio, Áries e Libra.

Virgem – Você passa por uma excelente fase, não deixe que as apreensões naturais estraguem seu dia. O envolvimento com a família e todos com os quais trabalha ou negocia esta em alta. Proteção no amor.

Libra – Vênus, na sua quarta casa traz a felicidade para seu lar. Você curte os presentes de Natal e deve planejar a despedida de ano. Saia para compras domésticas. Novos amigos. Proteção do seu amor.

Escorpião – O período é excelente para resolver os negócios da família e até planejar já a passagem de ano. Conseguirá apoio para novos negócios e compromissos financeiros. Dê mais atenção para o seu amor.

Sagitário – Fase que vencerá os problemas da família, sua intuição o faz tomar decisões financeiras equilibradas. No trabalho o sucesso se fará presente, chances de crescimento. Novas emoções no amor.

Capricórnio – A sua paz espiritual faz você vencer os problemas da vida familiar e equilibrar seu caso de amor. Sol, Mercúrio e Vênus, abrem espaço para a felicidade.

Aquário – Período que terá questões profissionais difíceis de serem resolvidas. Evite se irritar com a família, pois criará mais confusão. Lembre-se que a Lua esta no seu signo e há chances de reverter alguns problemas.

Peixes – Você passa o dia no alerta e deve conter suas emoções. Desfavorável para viagens, compras, decisões domésticas e dificuldades no seu trabalho. O amor precisa de um bom diálogo.

