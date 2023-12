Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (26)

Siga o TNOnline no Google News

Quem nasceu hoje

É muito inteligente, e saberá aproveitar essa qualidade para conseguir os objetivos na vida profissional. Tem uma forte personalidade, o que fará se destacar dos demais. É charmoso e carinhoso com as pessoas que o rodeiam. Competente, carismático e aplicado.

Alerta

Os geminianos ficam alerta até às 12h16, e o mais sensato é a rotina no campo de trabalho e pessoal. Após este horário os cuidados serão dos cancerianos que ficarão os próximos dois dias e meio nesta fase negativa.

Áries – Fase para descansar, e já programar seu fim de ano. Pode contar com sócios e todos que participam da sua vida financeira e profissional. Seu amor estará um tanto distante, organize a vida familiar.

Touro – Período que esta mais seguro e passa otimismo à família. Aproveite e saia da rotina com viagens, compras e encontro de amigos. O Sol protege suas ações. As finanças estão bem colocadas. Amor e paixão.

Gêmeos – Você ainda acorda no alerta e deve evitar queixas de familiares. Não critique seus amigos e principalmente seu amor. A Lua passa a transitar no seu signo a partir das 12h16. A tarde está tudo bem.

Câncer – Você acorda bem, mas deve se preparar para o alerta que começa às 12h16. Programe os próximos dois dias e meio. O melhor a fazer é ficar na sua. Evite atritos com familiares e não espere compreensão.

Leão – Esta é uma fase tranquila, os parentes e todos da família estão prontos e transmitem amor e compreensão. Você se sente mais motivado e mais atraente. Trabalho com progresso. Boas mudanças.

Virgem – Começa uma boa temporada para assuntos do coração, principalmente para resolver ou assumir compromisso. Fase para iniciar um regime. Tente na loteria. Trabalho e finanças vão bem.

Libra – Período que não terá do que se queixar, a família e a pessoa amada transmitem segurança. Positivo para viagens, compras e encontros. Programe sua passagem de ano. Cuide do seu Anjo da Guarda.

Escorpião – Chegou a hora de passar mais tempo com a família. Aceite a companhia de amigos e participe de encontros. As influências de Marte e Vênus, equilibram as finanças e o amor.

Sagitário – A presença do Sol na sua positiva segunda casa indica a resolução de uma porção de problemas financeiros e do trabalho. Faça um esforço para se livrar dos problemas. Amor difícil.

Capricórnio – Período que apesar do Sol estar no seu signo, ainda não deve sair da rotina. Não mude os negócios e tenha paciência com a família. Cuide da saúde, você pode engordar um pouco. Amor neutro.

Aquário – A fase é uma das mais exigentes do ano, sua energia fica em baixa e você não consegue ver a solução dos problemas profissionais e financeiros. Evite a insegurança no amor. Gaste só o necessário.

Peixes – Você esta no centro das atenções da família e irá dar uma guinada para melhor até com o seu amor. Chegou a hora de convidar seus amigos a fazer uma visita. Trabalho com progresso.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.



