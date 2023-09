Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (26)

Quem nasceu hoje

Gosta de agir diretamente nos problemas. Está sempre em busca de novos estímulos. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Muito criativo, irá se destacar na carreira que escolher. Leal, impetuoso e carismático.

Alerta

Os nativos de Aquário ficam no alerta até às 21h19, e a indicação é para ter cuidados durante este período no trabalho e vida pessoal. Após este horário os cuidados serão dos piscianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Marte seu planeta regente está na sua positiva sétima casa astral e traz amigos, colaboração no trabalho e chances de abrir outras frentes de negócios. Lar produtivo e estimulante. Amor equilibrado.

Touro – Fase que terá sucesso com pessoas influentes e conseguirá abrir novas frentes de negócios. Em alta viagens, compras e acertos familiares. Saúde em ordem. Amor ardente e participativo.

Gêmeos – O período é um dos mais positivos para mudar, organizar, começar novos negócios e acertar o trabalho. Aberturas para solução de problemas domésticos. Não discuta com Peixes.

Câncer – Você passa por um ótimo período para resolver problemas da família. Esteja confiante em novos negócios e trabalhos. Colaboração de Capricórnio e Touro. Fase marcante no amor.

Leão – Você passa por um bom período e não deve vacilar em relação aberturas profissionais. Apoio de sócios, colegas e superiores para colocar suas ideias em prática. Oportunidade de resolver antigo problema do trabalho.

Virgem – O Sol protege sua segunda casa, e o trabalho e negócios fluem para o sucesso. A família colabora e as condições financeiras estão equilibradas. Amor difícil até 10 de outubro.

Libra – Período que pode pensar em abrir frentes de negócios e trabalho. Aumenta sua disposição para organizar o setor doméstico. Reencontro com amigos e acertos no amor.

Escorpião – Fase que não deve abusar das suas energias, evite exageros alimentares, viagens, compras ou mudanças no lar. Não aceite provocação da pessoa amada, que está bem exigente.

Sagitário – Um bom dia no trabalho e negócios. As perspectivas de sucesso são enormes, conseguirá organizar o setor profissional e o lar. Compreensão do seu amor. Dê apoio a Aquário.

Capricórnio – A Lua está no seu signo e você deve ser tolerante com a família. Evite o baixo astral e passe um bom dia. A Lua no seu signo traz a necessidade de resolver as finanças. Apoio do seu amor.

Aquário – Você acorda no alerta e fica até às 21h19 neste período negativo. Deixe as decisões domésticas e profissionais para amanhã. Onda de pessimismo nos seus negócios. Amor tumultuado.

Peixes – Dia equilibrado e você poderá resolver uma grande parte dos problemas profissionais e financeiros. O seu amor vai dar muitos carinhos. A partir das 21h19 entrará no alerta.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

