Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (26)

Os nativos de Câncer passam o dia no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os nativos de Câncer passam o dia no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Se puder adie as negociações para quando estiver melhor posicionado. No amor, não deixe as mágoas atrapalharem seu relacionamento.

Áries – Fase positiva para realizar as esperanças com relação ao trabalho. Os impedimentos, as invejas e dificuldades serão prontamente resolvidas. Sorte com viagens, publicidade e loteria. Novidades no amor.

Touro – Seus negócios e trabalho estão em fase de sucesso. Forte envolvimento nos assuntos da família, incluindo reformas e mudanças no lar. Estado físico e emocional em alta.

Gêmeos – Vênus, transita na sua casa de trabalho e dinheiro e você pode aceitar convites para sociedades. Você esta num ótimo astral. Alegrias com a família. Forte intimidade no amor.

Câncer – A influência pede um pouco de cautela no trabalho. A Lua o desfavorece e o ideal é rotina. Evite viagens, compras, visitas e mudanças no rumo da vida afetiva. Dia de alerta. Cuide da saúde.

Leão – As melhores indicações são para os setores profissional e financeiro. A força dinâmica de Marte, na sua 10ª casa traz estabilidade. Procure se aproximar mais do seu amor, Vênus não traz harmonia.

Virgem – Dia que se sentirá indisposto, mas deve se organizar e entender que o Sol não o protege. Conserve o equilíbrio financeiro e profissional. Atitudes impensadas o levarão a perder o que conquistou.

Libra – Você passa por um bom período e hoje terá muitas novidades no trabalho. Um desejo seu deve se realizar. Benefícios vindos da família virão em boa hora. Intimidade sexual em alta.

Escorpião – Marte, no seu signo oposto dá chance de ser mais rápido nos negócios. Encontrará a solução financeira que estava buscando. Diálogo perfeito com seu amor. Não comente sua vida.

Sagitário – A área profissional atravessa um período equilibrado. Você deve superar os problemas. Encontrará o caminho para o sucesso. Mudanças no trabalho, que devem trazer tranquilidade.

Capricórnio – Nesta fase terá uma certa insegurança financeira e deve abrir novas fontes de ganho. Indícios de solução de problemas domésticos e apoio de Câncer e Libra. Cuide da saúde.

Aquário – Dia que verá o aumento do seu prestígio na área dos negócios. Para quem é funcionário conseguirá resolver as questões financeiras. Proteção de Leão e Áries. Paixão para os desimpedidos.

Peixes – Fatos novos em família trarão alegrias, pode ser encontro de parentes. Confie no seu potencial para melhorar o setor profissional. Pode aceitar apoio em novos negócios. Cuide do visual.

