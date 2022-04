Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (26)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa com grande poder de persuasão. Conseguirá atingir altos postos de comando no mundo profissional. Nada será capaz de detê-lo até atingir seus objetivos. A família será seu porto seguro. Arrojado, competente e companheiro fiel.

continua após publicidade .

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta, e devem ter cuidados redobrados nos negócios. Cautela com os gastos. Fuja de discussões ou poderá magoar seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

continua após publicidade .

Áries – O setor financeiro esta na fase “espere um pouco”, os astros recomendam trabalho e paciência. Evite se desgastar com colegas de profissão. O amor esta impedido até o dia três de maio.

Touro – Mercúrio junto com o Sol no seu signo abrem espaço para melhorar o relacionamento com a família, seu amor e todos com os quais trabalha. Dia movimentado, surpresas a caminho. Saúde perfeita.

Gêmeos – Você esta impaciente e até irritado, os astros pedem cautela com novos compromissos financeiros. Trabalho sem novidades. Evite viagens ou disputas domésticas. Não discuta à toa. Amor com paz.

continua após publicidade .

Câncer – A fase traz a concretização dos seus projetos. Conseguirá o equilíbrio financeiro desejado. Viva com intensidade, pode realizar negócios, compras de carro e até de casa. Amor com fantasias.

Leão – Você vive uma nova fase no lar e trabalho. O dia será agitado e você pode sair em busca de novos compromissos financeiros. Conte com Aquário, Escorpião e Touro. Emoções controladas no amor.

continua após publicidade .

Virgem – A fase traz boas notícias sobre o trabalho, os negócios e até convites para sociedade ou parceria. Ótimo para viagens, compras e resolver um problema da família. Fortes emoções no amor.

Libra – Período que terá que decidir assuntos da família, inclusive algumas mudanças que devem acontecer. As finanças tendem a se estabilizar. Tente na loteria. Continue otimista no amor.

Escorpião – O seu dia será neutro, por isso seja maleável com a pessoa amada. Não aceite pressão no trabalho e vá devagar nos gastos. Procure dar apoio a Gêmeos e Peixes.

Sagitário – Comece o dia confiante, pois realizará tudo o que planejou. Em alta o trabalho, negócios e muito apoio para inovações. Novas perspectivas financeiras. Seu amor esta muito feliz ao seu lado.

Capricórnio – Nesta fase irá expor com toda franqueza seus pontos de vista sem ferir sentimentos da família e do seu amor. Positivo para inovações no lar, chegou a hora do sucesso. Trabalho, amor e saúde.

Aquário – Reserve algumas horas para mudar o rumo dos negócios envolvendo sua família. Você esta com tudo e terá sucesso, incluindo financeiro. Amor comprometido na paixão.

Peixes – Você ainda passa o dia no alerta e não deve criar problemas. Deixe seus pensamentos fluírem para a paz e amor. Aja com diplomacia no trabalho, nem todos vão corresponder ao que você quer.