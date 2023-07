Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (25)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa que gosta dos desafios, e está sempre em movimento. Terá facilidades para a chefia, por ser meticuloso em tudo o que faz. Preza a liberdade de ação, seja na vida familiar ou profissional. É impetuoso e possui muita energia.

Alerta

Os librianos acordam no alerta e ficam nesta fase negativa até às 13h56, e a rotina deve ser sua aliada durante esse período. Após esse horário os cuidados serão ser dos escorpianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – A passagem de Mercúrio e Vênus, na sua quinta casa indica realização financeira que depende do seu esforço. Domine seus impulsos e se relacione melhor com todos, incluindo seu amor. Tente na loteria.

Touro – Nesta fase resolverá os problemas financeiros e conseguirá até gastar mais na compra, reforma ou mudança de residência. Equilíbrio necessário para ter uma melhor convivência com a família e seu amor.

Gêmeos – O momento é favorável para mudar alguns dos seus negócios e organizar melhor o trabalho. As finanças voltam a crescer e há chances de iniciar parceria com Sagitário ou Leão. Definições no amor.

Câncer – O período traz todas as compensações financeiras e domésticas que deseja. Dinamismo, coragem, criatividade e muito amor para dar. Espere que logo terá mudanças no lar. Amor com muita paixão.

Leão – Você tem a presença do Sol no seu signo o que significa novas chances chegando no trabalho, no relacionamento afetivo e familiar. Explore sua vontade de relacionamento com todos.

Virgem – Fase que precisará se afastar de pessoas negativas e evitar negócios fora de sua área. Não se precipite na hora de tentar resolver os assuntos domésticos. Amor com ciúmes.

Libra – O dia ainda será no alerta até às 13h56. Evite mudanças nos negócios ou trabalho, deixe tudo para ser resolvido à tarde. Desfavorável para viagens, compras e decisões na área afetiva.

Escorpião – Você acorda de bom humor, mas deve programar os próximos dois dias e meio, quando a Lua o desfavorecerá a partir das 13h56. Tenha paciência com a família. Amor com ciúmes.

Sagitário – Você é um dos privilegiados desta fase em que o Sol transita na sua positiva nona casa. O apoio familiar será fundamental para se projetar cada vez mais. Colaboração no trabalho e paz com seu amor.

Capricórnio – Novas chances na vida profissional e financeira. Algumas mudanças no rumo dos negócios, usufrua do sucesso que vem buscando. Conte com Escorpião, Aquário e Câncer. Amor excitante.

Aquário – Período para acertar uma porção de problemas familiares. Você se sente livre para usufruir das boas condições de negócios e finanças. Conseguirá se livrar de fofocas no trabalho. Amor e paixão.

Peixes – Dia que poderá realizar mudanças no rumo do trabalho. A colaboração das pessoas a sua volta será total. Finanças em ritmo de crescimento. Seu amor traz muitos carinhos. Cuide da saúde.

