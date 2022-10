Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (25)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os nativos de Escorpião passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina durante esse período

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Não teme os desafios da vida. Nada o fará desistir de uma meta traçada. Está sempre pronto para defender seu ponto de vista, mas com o uso de diplomacia. A intuição é o ponto forte desse nativo. Controlado, parcial e audacioso.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Escorpião passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina durante esse período. Os astros desaconselham início projeto profissional, assinatura de documentos importantes e empréstimo financeiro. Fuja de brigas no amor.

continua após publicidade .

Áries – Fase para realizar mudanças na estrutura das finanças e trabalho. O ideal é ser rápido para contar com mais dinheiro. Ganhos de ações na justiça. Apoio de superiores, incluindo sócios e da família.

Touro – As emoções na área afetiva e familiar estão bem definidas. Resolverá problemas amorosos, pode assumir casamento ou convivência. Mercúrio e Vênus, prometem lucros em sociedades e no trabalho.

Gêmeos – Conseguirá apoio que necessita para mudar o rumo do trabalho ou negócios. Prestígio para renovar as finanças. Altos e baixos com a família. Positivo para cuidar da saúde. Proteção no amor.

continua após publicidade .

Câncer – A influência é uma das mais positivas do ano. Deve superar os obstáculos, evite os invejosos. Seja flexível e acompanhe as novidades. Trabalho, lar, saúde e amor. Tente na loteria.

Leão – Período de renovação familiar e bons negócios imobiliários. Chances de comprar, vender, reformar e mudar de residência. Abra seu coração para o amor. Sem preocupações com as finanças.

continua após publicidade .

Virgem – A fase astral traz novos amigos, apoio para mudanças no trabalho e crescimento na sua profissão. Estará mais tranquilo com seu amor. Positivo para negociar, viajar e aceitar apoio da família.

Libra – A cada dia que passa você tem a seu favor apoio da família, sócios e seu amor. A fase é de sucesso. Esperanças em novos negócios. Entrada extra de dinheiro. Tome mais água, cuide dos rins.

Escorpião – O dia é de desafios, mesmo com o Sol e Vênus transitando no seu signo. Hoje a Lua traz mau humor, problemas e entraves financeiros. Fique na rotina, não faça novos gastos. É o seu alerta.

Sagitário – Fase que deve ser prudente e evitar novos gastos, discussões sobre o trabalho e ter paciência com a família. Concentre sua atenção para solucionar problemas domésticos. Não viaje.

Capricórnio – Suas realizações profissionais e financeiras estão em alta. Resolverá os problemas e conquistará condições para firmar o sucesso. Liberte-se de pensamentos negativos. Amor carinhoso.

Aquário – O momento é excelente para mudar o trabalho, conquistar prestígio e mais dinheiro em mãos. Dê o primeiro passo para a realização de novos compromissos familiares. Satisfação com o seu amor.

Peixes – Você sente que está tudo bem e o astral profissional elevado. Compartilhe essa energia com a família. Seja mais atrevido no amor, carinhos totais. Chances de viagens, compras e saúde ótima.

Siga o TNOnline no Google News