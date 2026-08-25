Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (25)

QUEM NASCEU HOJE

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. Esta sempre pronto a ajudar os necessitados. Inteligente, competente e rigoroso.

ALERTA DO DIA

Os aquarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a manter a calma no trabalho. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo. Saúde com perda de energia.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que esta pronto para ajustar seus negócios e pode aceitar apoio de sócios, superiores e da sua família. Esperanças renovadas no setor financeiro. Esta mais confiante no amor. Pratique esporte.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase que entre os muitos projetos, pode escolher o que melhor convém. A família precisa mais da sua atenção, colabore. Saúde perfeita. Positivo para compras, viagens e tentar na loteria. Amor com paixão.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período que esta mais ágil e pronto para resolver seus negócios. Pode até acertar parceria. O seu trabalho vem com total sucesso. Decida logo os compromissos do lar e dê apoio ao seu amor.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você vai encontrar apoio no trabalho e pode aceitar colaboração em novos compromissos financeiros. Sucesso com aberturas profissionais. Nada de indecisões nos assuntos domésticos. Amor suave.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia de harmonia na área familiar, com chances de negócios com a família. Tudo indica que esta pronto para novos ganhos e de ter apoio de sócios ou superiores. Comunique-se mais com seu amor.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você gradativamente encontrará o sucesso que busca, e no dia 26 Mercúrio seu planeta o protegerá. Siga sua intuição. Procure cuidar mais da saúde. Tudo certo com seu amor.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A fase astral pede cuidados com sua vida profissional e financeira. O Sol, na sua desfavorável 12ª casa astral, indica problemas com a família. Nervosismo repentino. Adie viagens. Seu amor colabora.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia que terá possibilidade de receber apoio na área profissional e até tomar decisões importantes nos seus negócios. Lute com disposição para conseguir o que quer. O amor vem com discussões, cuide-se.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que pode se empolgar com o andamento do seu trabalho. Positivo para tomar decisões financeiras e levar adiante novos compromissos de parceria comercial. Saúde perfeita. Amor criativo.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você esta livre do alerta, a Lua esta no seu signo e você se sente mais tranquilo em relação às finanças. O trabalho vai bem e todos colaboram com seu sucesso. Dinamismo no lar. Alegrias no amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O seu dia será no alerta, você já acordou precisando de cuidados especiais. Aja com diplomacia diante de um conflito familiar. Adie viagens, compras e mudanças no trabalho. Seu amor esta um tanto difícil.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia para resolver um problema familiar, com chances de ter sucesso. Aceite colaboração na área profissional. Conte com Escorpião, Gêmeos e Virgem. Diplomacia com o seu amor.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.