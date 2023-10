Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (24)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Procura estar sempre a par de tudo o que acontece a sua volta. A informação é muito importante para esse nativo. Cumpridor dos seus compromissos; cobrará das pessoas à sua volta o mesmo. Interessado, minucioso e inteligente.

Alerta

continua após publicidade

Os piscianos passam o dia no alerta, e a indicação é para ter cuidados redobrados neste período no trabalho. Precaução com negócios que exijam mudanças de última hora. Não deixe a insegurança interferir na vida a dois.

Áries – Período de mudanças e exigências no trabalho e negócios. Faça sua parte e seja mais amigável com todos. Evite novos gastos e saiba usufruir do bom relacionamento familiar. Colaboração do seu amor.

Touro – Dia perfeito no trabalho e negócios, chances de parcerias comerciais ou sociedade. Mil movimentações financeiras, sucesso para os que estão iniciando novos projetos. Lar equilibrado. Amor total.

continua após publicidade

Gêmeos – O astral está positivo para compras, viagens, acertos de negócios e novas aberturas no trabalho. A hora é certa para movimentar as finanças da família. Dê espaço ao seu amor, seja mais carinhoso.

Câncer – Fase que os lucros começam aparecer, pode sair para negociar, comprar, vender e abrir novas frentes de trabalho. Não se ligue em pessoas negativas. Amor intenso. Tente na loteria.

Leão – Você estará mais envolvido nos negócios da família, pode organizar, comprar, vender ou reformar sua residência. Seja mais diplomático com as pessoas do trabalho. Clima de carinhos no amor.

continua após publicidade

Virgem – Vênus, no seu signo indica uma fase positiva com seu amor e família. Pense com o coração e usufrua do carinho de todos, inclusive no seu trabalho. Sucesso financeiro, chances de novos negócios.

Libra – Fase que precisa entender, que Vênus seu planeta regente está na sua desfavorável 12ª casa, trazendo dificuldades com seu amor e com a família. Faça sua parte, seja prestativo com todos. Evite novos gastos.

continua após publicidade

Escorpião – A fase atual é positiva para apostar suas cartas em projetos ousados. Obterá sucesso nos negócios com a família. Colaboração de Gêmeos e Touro. Não se prenda em fatos passados. Amor seguro.

Sagitário – Fase que a influência do Sol, Mercúrio e Marte na sua 12ª casa astral pressagiam problemas dos mais diversos no lar, no trabalho e com sua saúde. O ideal é rotina. Controle o nervosismo.

Capricórnio – Um bom dia com a família e pessoas do trabalho. Receberá a colaboração para levar os negócios adiante. Em alta compras e compromissos domésticos. Satisfação no amor. Entrada extra de dinheiro.

continua após publicidade

Aquário – Você tem a Lua no seu signo, abrindo caminhos para a solução de um problema familiar. As finanças estão bem colocadas e você pode sair para compra de uso pessoal. Amor com atração total.

Peixes – O dia é de alerta, adie viagens, compras e decisões de negócios. Evite super proteger pessoas da família. Não discuta com seu amor, que estará muito enciumado. Cuide da alimentação.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News