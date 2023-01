Signos: confira seu horóscopo desta terça-feira (24)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É muito inteligente, e saberá aproveitar essa qualidade para conseguir os objetivos. Tem uma forte personalidade, o que fará se destacar. É charmoso e carinhoso com as pessoas que o rodeiam. Competente, carismático e aplicado.

Alerta

Os nativos de Peixes passam o dia no alerta e os astros aconselham rotina durante este período. Não deixe que o tirem do sério, controle o que você fala ou poderá atrair discussões no trabalho e vida familiar. No amor, evite ser intransigente.

Áries – As preocupações do trabalho e negócios começam a ficar para traz. Intuição forte sobre os próximos passos profissionais. Evite discutir com Escorpião e Peixes. Amor equilibrado.

Touro – O trabalho e negócios estão movimentados com chances de melhorar os ganhos. Poderá receber proposta de sociedade ou parceria comercial. Mais calma em questão afetiva. Saúde perfeita.

Gêmeos – Um dia especial nos negócios, trabalho e tudo que envolva a profissão. Novos lucros e início de bons projetos domésticos. Faça algo para melhorar seu caso de amor. Positivo para viagens.

Câncer – Fase de muitas mudanças no rumo dos negócios e trabalho. Solução de problemas financeiros que o preocupavam. Motivação para enfrentar novos caminhos domésticos. Amor e saúde em ordem.

Leão – Período em que os astros trazem chances de mudar o trabalho. Pode receber convite para sociedade. Negócios altamente lucrativos. Boas novas na família e chances de compra de imóvel. Paixão total.

Virgem – Dia que a tensão pode prejudicar a saúde, evite o nervosismo e se alimente com equilíbrio. Revelação importante sobre os negócios. Apoio de Sagitário e Touro. Seja mais compreensivo no amor.

Libra – Uma fase de felicidade no lar, trabalho e amor. Você recebe e dá carinhos a todos. Resolverá seus problemas financeiros e domésticos. Saúde perfeita. Pode tentar em jogos, sorteios e loterias.

Escorpião – Dia propício para dar andamento nos negócios da família. Muita descontração que será favorável para viagens, compras, visitas e mudanças profissionais. Trabalho motivado. Conquista afetiva.

Sagitário – Você se sente livre para negociar e tem ao seu dispor boas condições financeiras. Lucros para os que lidam com área da informática, produtos de beleza e moda. Alto astral no amor.

Capricórnio – Sol e Vênus na sua segunda casa trazem oportunidades de resolver assuntos profissionais. Você tem mais chances de ganho e de novas iniciativas nos negócios ligados a família.

Aquário – A Lua, o Sol e Vênus no seu signo trazem surpresas nos negócios. Os projetos que estavam parados começam a se movimentar. Ótimo para resolução de problemas familiares. Amor emocionante.

Peixes – O dia é de alerta, o ideal é não se indispor com pessoas do seu trabalho ou negócios. Não terá apoio para resolver os problemas financeiros. Sentimentos confusos nos assuntos do coração.

